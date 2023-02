Krupa o macierzyństwie i prawach kobiet. "To bardzo przykre, co się dzieje" [TYLKO U NAS]

Kalendarz Joanny Krupy jest całkowicie zapełniony, gdyż musi ona godzić karierę z rodzinnymi obowiązkami. Modelka bez przerwy podróżuje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W najnowszym wywiadzie dla naTemat jurorka programu "Top Model" opowiedziała o macierzyństwie, a także zdradziła, co sądzi na temat praw kobiet w Polsce.

Joanna Krupa wraz z mężem i córeczką na co dzień mieszkają w Stanach Zjednoczonych

Od wielu lat modelka życie zawodowe dzieli pomiędzy Polską a USA. Od trzech lat musi pogodzić je również z wychowywaniem prawie 4-letniej córeczki

W najnowszym wywiadzie dla naTemat opowiedziała o macierzyństwie i planach na przyszłość. Zdradziła również, co sądzi o prawa kobiet w Polsce

Joanna Krupa mieszka w Stanach Zjednoczonych, odkąd tylko pamięta. Jako mała dziewczynka opuściła Polskę wraz z rodziną. Właśnie tam jej kariera w roli modelki, którą po czasie rozkręciła również w Polsce, wystrzeliła na sam szczyt. W Polsce jednak sympatię widzów zyskała, kiedy pojawiła się w roli prowadzącej i przewodniczącej jury programu "Top Model" na antenie stacji TVN.

Joanna Krupa o swojej córeczce i łączeniu życia zawodowego z macierzyństwem

Krupa nieustannie podróżuje ze Stanów Zjednoczonych do Polski i na odwrót. To właśnie w Los Angeles mieszka razem z mężem Douglasem Nunes'em i córeczką Ashą. Niestety to w Polsce ma większość zobowiązań zawodowych, co wymaga od celebrytki ogromnych umiejętności organizacyjnych. W trakcie wywiadu dla naTemat modelka zdradziła jak stara się łączyć życie zawodowe z macierzyństwem.

– Kocham swoją pracę i to, co robię. Ale nie będę kłamała, że nie tęsknię za swoją córeczką. Nie chcę też jej męczyć i zabierać jej, kiedy przyjeżdżam do Polski na tydzień lub dwa. Jednym z powodów jest na przykład "jet lag" i zmiana czasu. Nie chcę jej za dużo mieszać w głowie. Jak mogę, to wolę przyjeżdżać częściej, ale na krócej. Ale jak jestem na dłuższy czas to Asha jest ze mną – zdradziła modelka.

Krupa przyznała, że jej córeczka wspomina Polskę codziennie, pytając o przyjaciół i współpracowników celebrytki. Modelka zdradziła, że swoją córeczkę wychowuje w "polskim duchu", a także uczy ją języka ojczystego.

Ona kocha tutaj być. Uczę ją polskiego. Jak mówię do niej po angielsku "tam jest piesek", natychmiast odpowiada: "mama po polsku jest piesek". Ona sama chce się nauczyć wszystkiego (...) Jest trudno połączyć te dwa życia, ale to moje dwie miłości. Myślę, że nie byłoby dla mnie sprawiedliwym, gdybym musiała wybierać. Ja najchętniej mieszkałabym pół roku w Polsce i pół roku w Stanach, ale Asha ma ojca i nie tylko ja o tym decyduję.

Wielokrotnie w wywiadach Joanna Krupa podkreślała plany dotyczące drugiego dziecka. Zapytaliśmy, czy ten temat powraca i jest nadal aktualny. – Bardzo bym chciała drugie dziecko i będę robiła wszystko, żeby to osiągnąć w najbliższym czasie. Chciałabym to ogłosić jeszcze w tym roku, ale zobaczymy. Nawet teraz powolutku Asha mówi na kolegów i koleżanki z przedszkola "mój braciszek, moja siostrzyczka". Ona kocha dzieci i dla niej zrobię wszystko – podsumowała.

Modelka skomentowała sytuację kobiet w Polsce. Nawiązała również do społeczności LGBT

Joanna Krupa wielokrotnie wypowiadała się m.in. o problemach osób nieheteronormatywnych i kobiet, a także o zmaganiach z hejterami. Modelka aktywnie wspiera społeczność LGBT i walczy o prawa człowieka. W rozmowie dla naTemat dobitnie skomentowała sytuację kobiet w naszym kraju.

To jest bardzo przykre, co się dzieje. Nie wszędzie jest łatwo, ale być kobietą tutaj i nie mieć kontroli nad swoim ciałem... to dla mnie jest bardzo smutne. Każda sytuacja jest inna. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby decydować za życie kogoś innego. Polska jest taka "advanced" (pol. postępowa), ale w niektórych tematach jesteśmy bardzo w tyle.

Czytaj także: Ciężarna Joanna Krupa całkowicie naga na okładce "Wprost". Stanęła w obronie LGBT

Modelka opowiedziała o tym, jak ocenia polskie społeczeństwo na bazie własnych doświadczeń i życia w Stanach Zjednoczonych. Polska bardzo aspiruje i dąży do "zachodu", pomimo tego jeszcze wiele nam brakuje.

– Ja właśnie tego nie rozumiem, czy to jest ta starsza generacja, która wielu rzeczy nie rozumie. Wydaje mi się, że Polacy nie mają kontroli nad tym, co się dzieje – poinformowała modelka. Na koniec rozmowy nawiązała również do sytuacji społeczności LGBT w Polsce.

– Dla mnie każdy powinien sobie żyć tak, jak chce, czy to kobieta, czy to facet z facetem. Dopóki nie robisz komuś krzywdy, jesteś dobrym człowiekiem, to dlaczego my mamy decydować, jak ktoś ma sobie układać życie? Dla mnie to jest bardzo przykre – spointowała Joanna Krupa.

