Stoltenberg odniósł się do słów Putina: "On szykuje się do większej wojny"

Agnieszka Miastowska

S ekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg skomentował przemówienie Władimira Putina. Powiedział, że nie widzi "żadnych oznak, że prezydent Rosji przygotowuje się do pokoju". Miało to miejsce we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą oraz wysokim przedstawicielem UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Josephem Borrellem.