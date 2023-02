Tak ambasador Brzezinski rozgrzał publiczność. "Prezydent Biden dba o Polskę"

Na godzinę 17:30 zaplanowano przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Warszawie, ale tuż przed jego wystąpieniem głos zabrał ambasador USA Mark Brzezinski. Zapewniał, że "prezydent Biden dba o Polskę i dba o zwycięstwo".

Ambasador USA Mark Brzezinski przemawiał przed wystąpieniem Joe Bidena w Arkadach Kubickiego. Fot. Piotr Molecki/East News

We wtorek o 17:30 amerykański prezydent wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. Na chwilę przed jego wystąpieniem głos zabrał ambasador USA Mark Brzezinski.

"Prezydent Biden dba o Polskę"

Na początku swojego wystąpienia Mark Brzezinski zwrócił się do publiczności i zapewnił, że Polska jest bezpieczna. Po polsku powiedział, że "prezydent Biden dba o Polskę, dba o Polskę i dba o zwycięstwo".

Ambasador zwrócił uwagę na historyczne wydarzenie, jakim jest druga w ciągu roku wizyta prezydenta Bidena w Polsce. Podkreślił również, że oba kraje - Stany Zjednoczone i Polska - przodują w pomocy dla Ukrainy.

Jak dodał, "po raz pierwszy w historii dzisiaj Amerykanie i Polacy dzielą tę samą wolność, po dwóch stuleciach walki. Teraz nasz wspólny program podlega odnowieniu. Oba nasze kraje wspierają Ukrainę".

Mark Brzezinski dziękuje Polakom za pomoc Ukrainie

Ambasador Stanów Zjednoczonych podziękował za "otwarte serca" Polaków i za to, co zrobili dla Ukraińców. Przypomniał, że to właśnie w Polsce schronienie znalazło wielu uchodźców uciekających przed rosyjską agresją.

– Polska odegrała kluczową rolę w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy, zadziałała jak mocarstwo humanitarne – zaznaczył Mark Brzezinski. Jak dodał, Polska i USA od zawsze byli przyjaciółmi, ale dziś oba kraje "dzielą odpowiedzialność za przyszłość Ukrainy".