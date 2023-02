Wyciekły policyjne zapiski z zatrzymania Królikowskiego. "Dostali polecenie"

Wciąż nie milkną echa po zatrzymaniu Antka Królikowskiego. Narkotest wykazał, że aktor prowadził auto po zażyciu środków odurzających. Tymczasem jeden z tabloidów dotarł do notki policyjnej z tamtego zdarzenia.

Co policjanci zapisali w notatce po zatrzymaniu Antoniego Królikowskiego? Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

W miniony weekend media obiegła informacja o zatrzymaniu Antka Królikowskiego przez policję

Aktor wydał oficjalne oświadczenie, w którym przedstawił swoją wersję wydarzeń. Tłumaczył się, że zażywa tylko medyczną marihuanę

Tymczasem "Fakt" opisał, co znajdowało się w notce policyjnej. Okazuje się, że funkcjonariusze mieli otrzymać polecenie od samego kierownika

Wersja zdarzeń przedstawiona przez Antka Królikowskiego

Antek po opuszczeniu komisariatu opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie. "Do zatrzymania doszło około 16:00 przy ul. Karolkowej 16, zaraz po tym, jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi, aby spotkać się z synkiem" – opisywał aktor.

W dalszej części zasugerował, że ktoś go "podkablował". "Funkcjonariusze z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania" – stwierdził.

"Zostałem zatrzymany do kontroli, alko-test wykazał, że jestem trzeźwy, jednak narkotest wykrył THC, którym wspomagam swoje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru (...) W przypadku regularnego stosowania medycznej marihuany, nawet w małych ilościach, stężenie może się utrzymywać, mimo że w dniu zatrzymania nie używałem konopi" – tłumaczył się.

Dodał, że poddał się badaniu krwi i czeka na wyniki. "Chciałbym zaznaczyć, że nie używam narkotyków, co wykazały dzisiejsze testy, więc bardzo proszę o zaprzestanie pomówień" – zaapelował.

Co zapisali policjanci po zatrzymaniu Królikowskiego?

Dziennikowi "Fakt" udało się dotrzeć do notatki policyjnej. Wynika z niej, że "o godz. 15.35 funkcjonariusze dostali polecenie od kierownika, by udać się na ulicę Kolejową w Warszawie, gdzie porusza się pojazd Audi, w którym kierowca miał znajdować się w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających".

Mundurowi zatrzymali wskazany pojazd. Okazało się, że kierował nim właśnie Królikowski. "Zatrzymany został sprawdzony na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem AlcoBlow nr B-23. Wynik był negatywny. Następnie aktor został poddany badaniu na zawartość środków odurzających urządzeniem Sotoxa Mobile Test System i wynik okazał się pozytywny: THC" – podał tabloid.

Potem pojazd miał przejąć ktoś wskazany przez aktora. Natomiast Królikowski razem z policjantami udał się do praskiego szpitala, gdzie pobrano mu krew. "Po powrocie na komisariat zgłosił się prawnik Królikowskiego, aktorowi wystawiono wezwanie do stawienia się na komisariacie w marcu, po czym zwolniono go do domu" – czytamy.

Z notki miało też wynikać, iż aktorowi zatrzymano prawo jazdy. Wskazano również, że przy Królikowskim ani w jego pojeździe nie znaleziono narkotyków.