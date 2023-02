Polska ważniejsza dla USA od Zachodu? Wymowne słowa Trzaskowskiego po spotkaniu z Bidenem

Rafał Trzaskowski na gorąco skomentował swoje spotkanie z prezydentem Joe Bidenem w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Samorządowiec w "Faktach po Faktach" zdradził, o czym rozmawiał z amerykańskim przywódcą.

Rafał Trzaskowski opowiedział, o czym rozmawiał z Joe Bidenem. Fot. Twitter.com / Trzaskowski

Rafał Trzaskowski był pierwszym gościem "Faktów po Faktach" na antenie TVN24. Prezydent Warszawy na gorąco relacjonował przebieg swojego spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem. Zanim jednak zdradził szczegóły został poproszony o ocenę przemówienia amerykańskiego przywódcy.

Zapytano go, czy obecnie Stany Zjednoczone stawiają na Europę Wschodnią kosztem Zachodu i czy to właśnie ta część kontynentu jest teraz ważniejsza dla Amerykanów?

– Wszyscy są ważni. O to chodzi, żeby nie dać się podzielić. Dzisiaj w niektórych państwach zachodniej Europy są politycy, którzy zastanawiają się, czy pomagać. Trzeba ich więc przekonywać, że trzeba pomagać i nie może być syndromu zmęczenia Ukrainą. A przecież i u nas w regionie mamy takie państwo jak Węgry Orbana, które zastanawiają się, czy nie dystansować się od Unii Europejskiej. Każdy z nas ma jakąś rolę do spełnienia – odpowiedział Trzaskowski.

– Polska jest kluczowa. W tym podzielonym świecie, a polska scena polityczna też taka jest, akurat w tej sprawie mówimy absolutnie jednym głosem, w sprawie bezpieczeństwa, pomocy Ukrainie nie ma żadnych różnic między rządem a opozycją i dzisiaj wszyscy o tym prezydenta Bidena zapewnialiśmy – dodał samorządowiec.

Jak wyglądało spotkanie Trzaskowskiego z Bidenem?

Następnie prezydent stolicy opowiedział o swojej rozmowie z Joe Bidenem.

– Przede wszystkim podziękowania za odwagę, za przywództwo, za docenienie naszego społeczeństwa. Prezydent Biden podziękował Polkom i Polakom, warszawiankom i warszawiakom za otwarte serce. Ukraińcy moga być pewni, że ich rodziny są bezpieczne, że mogą walczyć. Zawsze słyszę te słowa od Witalija Kliczki mera Kijowa, czy od Andrija Sadowego mera Lwowa. Prezydent Biden mówił również o tym samym – opowiadał Trzaskowski.

Najsilniejsza demokracja

Dodał, że bardzo ważna była dla niego jeszcze jedna rzecz. Usłyszał, że dla administracji Joe Bidena liczy się silna demokracja.

– Administracja Joe Bidena stawia na silną demokrację w regionie. To jest niesłychanie istotne, że Polska dzisiaj musi być najsilniejszą demokracją w całym regionie, bo nie stać nas wspólnoty transatlantyckiej, aby mieć na wschodniej flance kraj, który ma problem z praworządnością. Zwłaszcza że jeśli Ukraińcy wygrają tę wojnę, a jestem święcie przekonany, że nastąpi to szybko, to Polska będzie pewnym wzorem. I wszyscy Ukraińcy mi to mówią, w każdej prywatnej rozmowie, że "wam się udało, my chcemy tego samego, chcemy być tacy, jak wy" – powiedział Rafał Trzaskowski.

Czytaj także: https://natemat.pl/470435,po-spotkaniu-biden-tusk-prezydent-usa-rozmawial-takze-z-grodzkim

Dodał, że podobne przesłanie poszło ze strony reszty opozycji. – Wiem, że Donald Tusk też spotkał się z prezydentem Bidenem. Poszło w świat, że zgadzamy się z rządem w kwestii najważniejszej, czyli kwestii bezpieczeństwa, ale również zależy nam na tym, żeby Polska była najsilniejszą demokracją w regionie – podkreślił prezydent stolicy.