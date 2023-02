Trzaskowski po spotkaniu z Bidenem. "Podziękowałem za wielką odwagę"

Rafał Trzaskowski spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem po wystąpieniu amerykańskiego przywódcy w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Samorządowiec opisał rozmowę z amerykańskim przywódcą w mediach społecznościowych.

Rafał Trzaskowski spotkał się z Joe Bidenem. Fot. Twitter.com / Trzaskowski

"Spotkanie z prezydentem Joe Bidenem po jego przemówieniu w Warszawie. To ważne, że raz jeszcze potwierdził siłę naszych sojuszy i jedność wolnego świata. Jesteśmy razem po stronie wartości, wolności, demokracji" – napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski.

"To wspaniałe gościć pana, panie prezydencie po raz kolejny w Warszawie" – dodał samorządowiec. O czym rozmawiał z prezydentem USA?

"Podziękowałem prezydentowi Joe Bidenowi za wielką odwagę i potwierdzenie gwarancji bezpieczeństwa, a także za uznanie zasług całego polskiego społeczeństwa przy przyjęciu ukraińskich uchodźców. Warszawa jest solidarna" – podkreślił Trzaskowski.

Płomienne przemówienie Bidena w Warszawie

Przed spotkanie z Trzaskowskim Joe Biden wygłosił przemówienie przed Pałacem Królewskim w Warszawie.

– Stany Zjednoczone są zobowiązane, aby podtrzymywać i popierać NATO. Niech Putin wie, że atak na jeden z krajów NATO, to atak na nas wszystkich. Będziemy bronić każdego metra naszej ziemi! – grzmiał z mównicy Biden.

I dodał: "Spójrzcie na siebie nawzajem, spójrzcie, co zrobiliście do tej pory, wasza hojność, wasza gotowość do otwarcia waszych serc, domów, to jest niezwykłe. Polska przyjęła więcej uchodźców niż jakikolwiek naród".

– Jesteśmy w kluczowym momencie. Decyzje, które podejmiemy w najbliższych pięciu latach, będą decydować o przyszłości na kolejne dziesiątki lat. Dotyczy to Ameryki, ale także wolnych narodów świata – zadeklarował także prezydent USA.

Podkreślił również, że Putin mylił się, naród ukraiński jest mocny. – Państwa demokratyczne są silne. Putin myślał, że NATO się podzieli i rozpadnie. A NATO jest silniejsze, jak nigdy – stwierdził Biden.

Nasza reporterka Anna Dryjańska dowiedziała się, że Joe Biden ma też rozmawiać z liderem opozycji, byłym szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem.