"Jeśli Antek to wytrzyma psychicznie, to będę w szoku". Doda przejmująco o Królikowskim

Zatrzymanie Antka Królikowskiego wciąż wzbudza skrajne emocje w sieci. Teraz w tej sprawie głos zabrała Doda. Zaapelowała, aby "nie znęcać się nad nim". Wspomniała o swojej depresji i myślach samobójczych.

Doda stanęła w obronie Królikowskiego. Fot. VIPHOTO/EAST NEWS // Fot. Paweł Wodzynski/East News

Doda na Instastory dodała nagranie z dość długim monologiem. Poruszyła temat zamieszania wokół zachowania Antka Królikowskiego

Wspomniała, że nagonka na aktora, która trwa od kilku miesięcy, może bardzo źle odbić się na jego psychice. Jednocześnie zaznaczyła, że gwiazdor i tak poniesie konsekwencje swojego zachowania

Królikowski od blisko roku nie ma dobrej passy. Zaczęło się od rozstania z Joanną Opozdą w atmosferze skandalu. Kolejne jego poczynania m.in. wejście w środowisko freak fightowe również, nie przysporzyły mu dobrych opinii w sieci. Ponadto w miniony weekend aktor został zatrzymany przez patrol policji. Narkotesty wykazały, że był pod wpływem środków odurzających. Sam zainteresowany tłumaczył, że zażywa tylko medyczną marihuanę. Sprawę wyjaśniają służby. Gwiazdor poddał się też badaniu krwi. Czeka na wyniki.

Doda o Królikowskim

Wokalistka na swoim instagramowym koncie dodała nową relację, która zaczęła słowami: – Teraz obserwuję sytuację znanego, młodego aktora. W tle z chorobą stwardnienia rozsianego, narkotykami, alkoholem (...), zatrzymywaniem przez policję, donosami przez byłą żonę, z którą kilka miesięcy był w małżeństwie, a dziesięć razy dłużej trwa ten cały sajgon.

– Patrzę na to z boku i uważam, że jeżeli Antek nie strzeli sobie w łeb i jeżeli wytrzyma to psychicznie, tę całą nagonkę od kilku miesięcy (…) to będę w szoku (...). Mleko się wylało, wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja. Wystarczy. Nie znęcajcie się nad facetem, który i tak będzie musiał ponieść konsekwencje. Nie karze się dwa razy za to samo – dodała.

– Dlaczego o tym mówię dziś, bo dziś jest rocznica mojego niespodziankowego koncertu, który zrobiłam dla swoich fanów po bardzo długiej przerwie od sceny. Ze względu na fatalny mój stan psychiczny, który jak wiecie, dopadł mnie pierwszy raz w życiu – wspomniała.

– Chorowałam na depresje, ataki paniki, stany lękowe i miałam właśnie myśli samobójcze. I nie życzę tego nikomu naprawdę najgorszemu wrogowi. Pamiętam, jakie to było straszne. I nigdy nie chcę do tego wrócić – podkreśliła.

– Dziś wiem, jak ważne jest to - obojętnie jakie kto błędy popełnił - żeby wyciągnąć do drugiej strony rękę, czy żeby zatrzymać się i przystopować już w pewnym momencie – zwróciła uwagę Doda.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze?

