Krupa i Chodakowska prowadzącymi nowy program w TVN. Do współpracy zapraszają pary

Joanna Krupa i Ewa Chodakowska poprowadzą nowy program w TVN. Modelka i trenerka połączyły siły i chcą pomóc parom z długim stażem, u których wkradła się rutyna. Obie panie wystąpiły ostatnio w paśmie śniadaniowym i opowiedziały o swoim nowym projekcie.

Ewa Chodakowska i Joanna Krupa połączą siły w nowym projekcie TVN. fot. Adam Jankowski/REPORTER

Joanna Krupa i Ewa Chodakowska będą współpracowały przy nowym programie TVN

Prowadząca "Top Model" i trenerka personalna zaprosiły do formatu pary, które chcą nieco ożywić swój związek

"Secret project" w TVN

Nazwę nowego show Krupy i Chodakowskiej jeszcze nie ujawniono. Prowadzące pojawiły się w "Dzień dobry TVN" i niego opowiedziały o pomyśle. Zwróciły się do potencjalnych uczestników.

– Jeśli jesteś z kimś długo, to trochę wchodzisz w ten rytm życia i zapominasz o pewnych rzeczach: więcej sobie zjesz, nie pójdziesz na fitness, za dużo pracujesz czy nie dajesz miłości tej drugiej osobie – mówiła Krupa.

– Może potrzebujecie, żeby do waszej codzienności wróciła iskierka. Może to dobry moment, żeby odnowić przysięgę małżeńską. Nie możemy więcej mówić, bo to jest top secret project – zachęcała z kolei Chodakowska.

Do programu, w którym zostaną przeprowadzone "metamorfozy par" właśnie ruszyły castingi.

Gospodynie show zostały przedstawione w "DDTVN" jako kobiety, które "osiągnęły dużo swoją ciężką pracą". – Doszły do tego, co mają same. Są wzorem dla wielu kobiet, dlaczego więc miałyby nie być wzorem dla mężczyzn? To jest dopiero wyzwanie – zachwycała się reporterka Sandra Hajduk. Ponadto stwierdziła, że obie panie "są inspiracją dla milionów kobiet i pokazują, że niemożliwe istnieje", dlatego postawiono właśnie na nie.

Okazuje się, że Chodakowska i Krupa znają się już od 16 lat. – Pamiętam, że spotkałyśmy się na greckiej wyspie. Zobaczyłam cię jako człowieka, który ma ogromne serce do ludzi, a to jest bardzo ważne, żeby ta osoba, którą spotykam poza planem, była spójna z wizerunkiem, który widzę przed kamerą – wyznała trenerka.

Na jej profilu instagramowym pojawił się też post zapowiadający show. "Wstrzymuję oddech i czekam na Twoją reakcję. TEGO JESZCZE NIE BYŁO. Czas zdradzić pierwsze szczegóły projektu, nad którym pracujemy od kilku miesięcy razem ze stacją TVN i Joanną Krupą. Pora połączyć siły! Przedstawiamy Ci projekt dedykowany parom małżeńskim z długoletnim stażem... Tak! W tym projekcie bohaterem będziesz ty i twój mąż. Jestem podekscytowana i pełna wiary, że dzięki niemu wiele par nie tylko zmieni swoje życie, ale przede wszystkim znów zostanie porwana, przez piękne emocje, które doprowadziły ich do ślubu!" – czytamy.

Do publikacji dołączyła fotografię z Krupą. Opisała też kulisy jego powstania. "Zdjęcie z Asią pochodzi z planu produkcyjnego sprzed.... wielu lat. To tam zachwyciłam się Asią na amen... Kobieta 'serce na dłoni' i do tego bardzo profesjonalna. Idealna partnerka do pracy. Trzymajcie za nas kciuki" – zwróciła się do obserwatorów.

Dodajmy, że ostatnio Kamil Frątczak z naTemat porozmawiał z Joanną Krupą o tym, jak udaje jej się łączyć życie zawodowe z macierzyństwem. Poruszyli też temat sytuacji kobiet w Polsce i społeczności LGBT.