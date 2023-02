Świątek idzie jak burza, rozbiła przeciwniczkę z Rosji. Ręce same składają się do oklasków

To był kolejny pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Tym razem liderka rankingu WTA rozprawiła się z Rosjanką Ludmiłą Samsonową, wygrywając 6:1, 6:0. Polka w świetnym stylu awansowała do ćwierćfinału turnieju Dubai Duty Free Tennis Championships. Świątek zagra w nim z Czeszką Karoliną Pliskovą.

Iga Świątek zaliczyła kolejny udany występ na kortach o twardej nawierzchni. Tym razem ograła Ludmiłę Samsonową. Fot. Kamran Jebreili/Associated Press/East News

Iga Świątek w Dubaju gra po sukcesie w Qatar TotalEnergies Open

Polka jest liderką rankingu WTA nieprzerwanie od 47 tygodni

Mająca 21 lat Świątek 42 mecz w karierze w turnieju rangi WTA 1000

We wtorkowy wieczór, polskiego czasu, można było zobaczyć po raz pierwszy w akcji podczas turnieju Dubai Duty Free Tennis Championships liderkę światowych list. Iga Świątek bez większych problemów ograła byłą finalistkę US Open (2021). Leylah Fernandez mogła tylko z uznaniem spoglądać na to, co wyczynia na korcie rok starsza rywalka.

Wygrana w dwóch setach 6:1, 6:1 pozwalała sądzić, że Świątek nie wyszła z trybu, w którym znalazła się podczas ubiegłotygodniowego turnieju w Katarze. Polka okazała się najlepsza w Qatar TotalEnergies Open, nie dając praktycznie żadnej z rywalek nadziei na coś więcej, niż pojedyncze gemy w setach.

Ludmiła Samsonowa musiała zdawać sobie sprawę jak rozpędzoną rywalkę będzie mieć w środę po drugiej stronie siatki. Świątek po zaledwie kilkunastu godzinach i wygranej z Fernandez stanęła do walki z przeciwniczką wywodzącą się z Rosji. Z wiadomych względów, tj. wojny w Ukrainie, reprezentantki tego kraju (oraz Białorusi), w rywalizacji sportowej mogą startować jedynie bez flagi i narodowej przynależności.

Perfekcyjne prowadzenie gry Świątek

Pierwszy set pokazał, że Samsonowa ma kilka sportowych argumentów, żeby postawić się faworytce. Problem trzynastej zawodniczki w WTA Tour polegał jednak na tym, że Świątek wychodziła obronną ręką z niemal każdej kluczowej sytuacji.

Partia otwarcia trwała łącznie 34 minuty. To o dziewięć minut dłużej niż ta sama odsłona dzień wcześniej przeciwko Fernandez. Świątek w tym czasie dwukrotnie przełamała serwis rywalki.

Drugiego seta Samsonowa zaczęła od prowadzenia 40:0 i wydawało się, że rozpocznie od 1:0 po udanym, własnym gemie serwisowym. Niestety dla Rosjanki, nic z tego. Świątek potrafiła odwrócić losy, już na "powitanie" przełamując przeciwniczkę.

Polka nie dała się również ograć w niezwykle zaciętym gemie numer trzy. Samsonowa mając 0:2 i stratę przełamania, chciała za wszelką cenę wygrać gema. Wymiana ciosów trwała ponad 10 minut, ale zakończyła się ponownie triumfem Świątek. Chwilę później było już 4:0 i stało się jasne, że nikt i nic nie jest w stanie zagrozić raszyniance w sukcesie.

Mecz zakończył się setem wygranym do zera (6:0), a spotkanie trwało godzinę i 15 minut.

W ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Karoliną Pliskovą. Czeszka w środowym meczu III rundy w Dubaju poradziła sobie, nie bez problemów, z Ukrainą Anheliną Kalininą. Pilskova wygrała po prawie trzech godzinach gry 7:5, 6:7(6), 6:2.

Czeszka jest aktualnie sklasyfikowana na 18 miejscu w tourze WTA. Warto podkreślić, że Pliskova to bardzo doświadczona zawodniczka. Ćwierćfinał w Dubaju będzie jej 26. takim w karierze, spoglądając na turnieje rangi WTA 1000. Świątek czeka trudne wyzwanie.

III runda Dubai Duty Free Tennis Championships Iga Świątek (Polska) – Ludmiła Samsonowa 6:1, 6:0