Świątek nominowana do sportowego Oscara. Polka ma jednak mocną konkurencję

Maciej Piasecki

I ga Świątek znalazła się w gronie nominowanych do corocznej nagrody, którą można śmiało określić mianem sportowych "Oscarów". Laureus World Sports Awards to rywalizacja najlepszych z najlepszych, bez względu na sport, jaki uprawiają. Świątek może wygrać w kategorii Sportswoman of the Year.