Gwiazda "Teda Lasso" i "Sex Education" poprowadzi Eurowizję 2023. A to nie koniec niespodzianek

Eurowizja już w maju i w końcu dowiedzieliśmy się, kto poprowadzi konkurs w Liverpoolu. Prowadzących będzie aż czterech, a wśród nich dwa szczególnie "gorące" nazwiska: aktorka Hannah Waddingham i prezenter Graham Norton. Dołączyły do nich jurorka brytyjskiego "Mam talent" i ukraińska piosenkarka.

Hannah Waddingham będzie jedną z prowadzących Eurowizję w Liverpoolu Fot. Niklas Halle'n/AFP/East News

Eurowizja 2023 odbędzie się w dniach 9-13 maja w Liverpoolu

Gospodarzem jest Wielka Brytania, która zajęła drugie miejsce. Wygrała Ukraina

Prowadzącymi Eurowizji 2023 zostali: Hannah Waddingham, Graham Norton, Alesha Dixon i Julia Sanina

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2023? Polskie preselekcje "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" odbędą się 26 lutego

Prowadzących Eurowizję 2023 organizatorzy ogłosili w środę. Hannah Waddingham gra właścicielkę klubu piłkarskiego Rebeccę Welton w hicie Apple TV+ "Ted Lasso", a za swoją rolę dostała nagrodę Emmy. Brytyjska aktorka jest znana również m.in. z "Gry o tron", w której wcieliła się w Septę Unellę, a także "Sex Educaion" (gra Sofię Marchetti, matkę Jacksona). Na Wyspach znana jest także ze swoich ról w musicalach.

Aktorka poprowadzi Eurowizję wraz z trzema innymi osobami: Grahamem Nortonem, Aleshą Dixon i Julią Saniną. Norton to irlandzki prezenter i komik znany nie tylko ze swojego popularnego programu "Graham Norton Show", ale również wieloletniego komentowana konkursów Eurowizji w BBC. Fani mogą być zasmuceni, że w tym roku nie usłyszą zabawnych i ironicznych komentarzy Nortona, ale zastąpi go Mel Giedroyc.

Alesha Dixon to brytyjska piosenkarka, która obecnie jest znaną na Wyspach prezenterką. Od lat jest jurorką w brytyjskim "Mam talent" ("Britain's Got Talent"), prowadziła też m.in. "Taniec z gwiazdami" ("Strictly Come Dancing"). Z kolei Julia Sanina to ukraińska wokalistka i autorka piosenek oraz liderka rockowego zespołu "The HARDKISS".

Sanina będzie jedyną osobą prowadzącą z Ukrainy. Przypomnijmy bowiem, że to Ukraina wygrała Eurowizję 2022, ale z powodu wojny konkurs organizuje Wielka Brytania, która zajęła drugie miejsce. Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w Liverpoolu.

Eurowizja 2023. Kto będzie reprezentował Polskę?

15 lutego Telewizja Polska ogłosiła, kto wystąpi 26 lutego na koncercie "Tu bije serce Europy – Wybieramy hit na Eurowizję". To właśnie wtedy jurorzy i telewidzowie podejmą decyzję, który artysta lub formacja zostanie reprezentantem naszego kraju na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji.

O reprezentowanie Polski na Eurowizji 2023 będzie walczyć 10 artystów:

Natasza – Lift u up

Kuba Szmajkowski – You do me

YAN – Champion

Blanka – Solo

Jann – Gladiator

Maja Hyży – Never hide

Felivers – Never back down

Alicja Szemplińska – New home

Dominik Dudek – Be good

Ahlena – Booty

Polskie preselekcje do Eurowizji odbędą się w niedzielę, 26 lutego na antenie TVP. Koncert rozpocznie się o 17:30, a poprowadzą go: Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora. Zwycięzcę wybiorą jurorzy i widzowie w stosunku 50:50. Według bukmacherów faworytem jest Jann z utworem "Gladiator", to on jest także ulubieńcem internautów.

