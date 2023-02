Nagrali brutalną bójkę czterech nastolatek. Film trafił do lokalnych mediów

redakcja naTemat.pl

N a jednym z osiedli w Mosinie (woj. wielkopolskie) doszło do bójki między czterema nastolatkami. Ktoś nagrał całe zdarzenie, a film trafił do lokalnych mediów oraz do dyrekcji szkoły, w której uczą się młode dziewczyny.