Policjanci pobili się na imprezie. Jeden miał dobierać się do żony kolegi

W jednej z miejscowości pod Kaliszem doszło do bójki na prywatnej imprezie. Jak się okazało, wdali się w nią policjanci pracujący w tym samym wydziale. Wobec awanturnika zostały wyciągnięte poważne konsekwencje.

Dwaj policjanci wdali się ze sobą w bójkę podczas prywatnej imprezy. Fot. Albin Marciniak/East News

Policjant miał dobierać się do żony kolegi z pracy

34-letni Roland K. nie przyznał się do winy

Zdecydowano o zwolnieniu dyscyplinarnym dla awanturującego się mężczyzny

Do bójki doszło w niedzielę 5 lutego w Pruszkowie pod Kaliszem. Podczas prywatnej imprezy dwaj policjanci zaczęli się awanturować, a następnie doszło pomiędzy nimi do bójki. Jak się okazało, oboje byli z tego samego wydziału policji w Kaliszu.

Jeden z mężczyzn w wyniku doznanych obrażeń trafił do szpitala. Drugi natomiast został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

– Postawiono mu zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu, co zagrożone jest do 5 lat więzienia – powiedział prokurator Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim w rozmowie dla PAP. Mężczyzna nie przyznał się do zarzuconego mu czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia.

Kulisy bójki. Policjant "dobierał się do żony kolegi"

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", policjantem-awanturnikiem był gospodarz imprezy 34-letni Roland K., który organizował przyjęcie urodzinowe. – Niestety, gospodarzowi coś uderzyło do głowy i zaczął się dobierać do żony kolegi – mówi dla "GW" jeden z uczestników zabawy.

Jak twierdzą świadkowie zdarzenia, żona policjanta zaczęła krzyczeć. Jej mąż przybiegł na pomoc. Gdy usłyszał, co się stało, uderzył pięścią gospodarza w twarz. W szpitalu stwierdzono pęknięcie oczodołu u mężczyzny.

Żona policjanta Łukasza S. zapowiada złożenia doniesienia na mężczyznę. Zarzuca mu między innymi doprowadzenie jej "do innych czynności seksualnych", jak informuje "Wyborcza".

Poważne konsekwencje dla policjanta-awanturnika

– Komendant policji w Kaliszu wdrożył procedurę dyscyplinarnego zwolnienia policjanta, który wdał się w bójkę – przekazał rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak.

Wcześniej policjant był zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy. W środę 8 lutego zdecydowano o dyscyplinarnym zwolnieniu mężczyzny.

Wysoki rangą policjant awanturował się po imprezie

Niedawno pisaliśmy z kolei o policjancie z Włodawy, który pod wpływem alkoholu zdemolował drzwi w restauracji i straszył gości hotelu. Młodszy inspektor Dariusz G. w niedzielę 15 stycznia wybrał się do Zamościa na imprezę wraz z kolegami z dawnej komendy. Nietrzeźwy mężczyzna próbował wejść do restauracji. W związku z tym, że była ona zamknięta, postanowił zdemolować drzwi. To jednak nie wszystko, gdy Dariusz G. dotarł do hotelu, zaczął się awanturować. Chciał wejść do pokoju innych gości hotelowych, straszył ich i wdał się z nimi w przepychankę. Na miejsce została wezwana policja. Konsekwencje wobec Dariusza G. zostały wyciągnięte niemal natychmiastowo. Jak się okazało, mężczyzna został zwolniony ze służby. Komenda Główna Policji przekazała, że prokuratura ma także ocenić czy jego zachowanie nie nosiło znamion przestępstwa.

– Takie zachowanie godzi w mundur policjanta i jest niegodne oficera Polskiej Policji. Niemniej z uwagi na brak wniosku o ściganie, nie może być mowy o zarzutach karnych – powiedział Andrzej Fijołek z KWP w Lublinie, cytowany przez "GW".