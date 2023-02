Krupa rozstała się z mężem? To, jak go teraz określa, mówi samo za siebie

Joanna Krupa od lat jest uznawana za jedną z najpiękniejszych i odnoszących największe sukcesy modelek polskiego pochodzenia. Prywatnie jest dumną mamą 3,5- letniej Ashy. Jak modelce układa się w małżeństwie z Douglasem Nunesem? Gwiazda "Top Model", mówiąc o mężu, dała do myślenia.

Joanna Krupa rozstała się z mężem? Tak odniosła się do pytań o kryzys Fot. VIPHOTO/East News

Jurorka "Top Model" jest szczęśliwą mamą. Jej córka Asha-Leigh Nunes urodziła się 2 listopada 2019 roku

Dziewczynka jest owocem miłości Joanny i jej drugiego męża Douglasa Nunesa

Czy małżeństwo modelki przechodzi przez kryzys? Ostatnio Krupa została o to dopytana

Joanna Krupa od wielu lat dzieli życie zawodowe pomiędzy Polską a USA. Od trzech lat musi pogodzić je również z wychowywaniem prawie 4-letniej córeczki. Przypomnijmy, że w 2018 roku w Krakowie modelka poślubiła Douglasa Nunesa. Rok później na świecie pojawiło się ich upragnione dziecko - Asha.

Jurorka "Top Model" chętnie pokazuje pociechę w social mediach. Zdarza się też, że zabiera się za sobą na rozmaite wyjścia. Tego nie można powiedzieć o jej mężu. Nigdy nie zabierała go ze sobą na rozmaite eventy.

W ubiegłym roku było głośno o tym, że mężczyzna przyleciał do Polski w marcu, by pomagać uchodźcom z Ukrainy. Potem we wrześniu modelka przyznała, że jest gotowa na powiększenie rodziny i rozpatrują z mężem różne możliwości, w tym adopcję.

Już jakiś czas temu media spekulowały jednak o kryzysie w małżeństwie Krupy. Gwiazda wyjawiła wówczas, że zdarzają się między nimi spięcia, które dotyczyły przeważnie przyszłości córeczki. Gospodyni modowego formatu przyznała wreszcie, że podjęli terapię dla par. Czy przyniosła ona efekty?

Joanna Krupa rozstała się z mężem? Tak odniosła się do pytań o kryzys

Joanna Krupa była ostatnio w Polsce. Promowała swój catering. Podczas eventu dla dziennikarzy została podpytana przez redaktora "Vivy!" o to, czy będzie jeszcze częściej przylatywać do ojczyzny wraz z córką.

– Właśnie szukam teraz miejsca swojego dla mnie i dla Ashy, żeby nie ciągle hotele tylko, żeby przyjechać do swojego miejsca – wyjawiła plany.

Modelka przyznała, że dobrym rozwiązaniem byłoby dla niej byłoby, gdyby mogła mieszkać z córeczką pół roku w Polsce i pół roku w USA. Nie jest to jednak możliwe. – Niestety nie jestem sama, Asha ma ojca – oznajmiła wymownie.

Dziennikarz dopytywał wówczas o jej relacje z mężem. Zwykle gwiazda mówiła o nim "mój mąż" czy "ukochany". Teraz tego zabrakło. Określiła Nunesa wyłącznie jako ojca swojej córki. Czy niebawem opowie więcej o tym, co dzieje się u niej prywatnie?

– Myślę, że to jest temat na następny czas. Duży temat. Na dziś mogę tylko tyle powiedzieć, że to jest ojciec mojego dziecka – ucięła.

Joanna Krupa o łączeniu życia zawodowego z macierzyństwem

Krupa w rozmowie z Kamilem Frątczakiem w naTemat opowiedziała ostatnio o tym, jak stara się łączyć życie zawodowe z byciem mamą.

– Kocham swoją pracę i to, co robię. Ale nie będę kłamała, że nie tęsknię za swoją córeczką. Nie chcę też jej męczyć i zabierać jej, kiedy przyjeżdżam do Polski na tydzień lub dwa. Jednym z powodów jest na przykład "jet lag" i zmiana czasu. Nie chcę jej za dużo mieszać w głowie. Jak mogę, to wolę przyjeżdżać częściej, ale na krócej. Ale jak jestem na dłuższy czas to Asha jest ze mną – zdradziła modelka.

Krupa przyznała, że jej córeczka wspomina Polskę codziennie, pytając o przyjaciół i współpracowników celebrytki. Modelka zdradziła, że swoją córeczkę wychowuje w "polskim duchu", a także uczy ją języka ojczystego.

Jurorka "Top Model" odniosła się też do kwestii powiększenia rodziny. Nadal ma to w planach? – Bardzo bym chciała drugie dziecko i będę robiła wszystko, żeby to osiągnąć w najbliższym czasie. Chciałabym to ogłosić jeszcze w tym roku, ale zobaczymy. Nawet teraz powolutku Asha mówi na kolegów i koleżanki z przedszkola "mój braciszek, moja siostrzyczka". Ona kocha dzieci i dla niej zrobię wszystko – podsumowała.