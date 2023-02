Duda ujawnił kulisy pożegnania. Zdradził ostatnie słowa, jakie usłyszał od Bidena

Andrzej Duda udzielił specjalnego wywiadu dla TVN24. Prezydent przekazał w nim między innymi, jakie były ostatnie słowa, które Joe Biden wypowiedział podczas pożegnania.

Andrzej Duda wypowiedział się po wizycie Joe Bidena w Polsce. Fot. Piotr Molecki

Prowadzący Konrad Piasecki zapytał Andrzeja Dudę o ostatnie słowa, które zamienili ze sobą prezydenci na pożegnanie. Prezydent odparł, że Joe Biden przekazał mu parę sugestii co do sposobu działania, które określił jako "bardzo mądre".– Powiedział mi: "pan jest tutaj blisko miejsc, gdzie rzeczywiście dzieją się te ważne wydarzenia i czasem musicie reagować bardzo szybko" – odpowiedział Duda.

Przemówienie Bidena w Warszawie. "Było skierowane do całego świata"

Prezydent wspomniał o tym, że przywódca Stanów Zjednoczonych podkreśla swoje związki ze środowiskiem Polaków mieszkających w USA. – Wspomina, że kiedy był jeszcze młodym politykiem, niektórzy mówili na niego z przekąsem "Bideński" – powiedział prezydent, uśmiechając się.

– Rozumie, że wiele narodów stworzyło Stany Zjednoczone i jej potęgę. To się odczuwa, kiedy się z nim rozmawia – powiedział Duda, wskazując, że Biden niecały rok temu również odwiedził Polskę, za co jest mu wdzięczny.

– To pokazuje jak dużą wagę przywiązuje do naszego kraju. Swoje wystąpienie wygłosił nigdzie indziej, a właśnie w Warszawie – podkreślił. Prezydent został zapytany o to, dla kogo w jego ocenie, wystąpienie Joe Bidena w Warszawie mogło być sygnałem.

– To nie jest wystąpienie skierowane tylko do jednego społeczeństwa. (...) W tym wypadku, nie oszukujmy się to było wystąpienie skierowane do całego świata – odpowiedział, zaznaczając, że przemówienie było skierowane do każdego.

Andrzej Duda wyjawił, jakie słowa Bidena szczególnie zapadły mu w pamięci

Prezydent wskazał na dwie rzeczy, poza podziękowaniem dla Polaków za pomoc uchodźcom z Ukrainy. – Pan prezydent powiedział po raz kolejny, że każda piędź ziemi NATO będzie broniona w przypadku jakiejkolwiek agresji. To twarda gwarancja artykułu 5. powtórzona z całą mocą. W dzisiejszych czasach to nie są żarty – powiedział.

– To jest bardzo poważna deklaracja wygłaszana tu właśnie z Warszawy po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch dni, po raz kolejny w ciągu ostatnich 12 miesięcy – dodał.