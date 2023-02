W telewizji wyciszono... wulgaryzmy w filmie "Psy". To pokłosie kary KRRiT

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pod koniec 2022 roku ukarał Stopklatkę za zbyt wczesną emisję kultowego filmu "Psy". W ubiegłą sobotę (18 lutego) stacja Zoom TV, która również wchodzi w skład Grupy Kino Polska TV, puściła obraz z wyciszonymi wulgaryzmami. Nadawca zapewnił, że postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami.

"Psy" uważa się za najbardziej kasowy polski film lat 90-tych. W ciągu pierwszych sześciu tygodni przyciągnął do kin 300 tys. widzów – imponująca liczba, jak na tamte czasy

Ostatnio stacja Zoom TV wyemitowała sensacyjną produkcję z wyciszonymi wulgaryzmami

Dlaczego? Wcześniej szef KRRiT nałożył karę na Stopklatkę za zbyt wczesną emisję filmu "Psy"

Wyciszono wulgaryzmy w filmie "Psy". Pokłosie kary od szefa KRRiT

Trzy dekady temu film w reżyserii i według scenariusza Władysława Pasikowskiego, wyprodukowany przez Juliusza Machulskiego wchodził do kin w atmosferze dużego poruszenia. Wyświetlono go wówczas także na festiwalu w Gdyni.

Nie sposób odmówić "Psom" wyjątkowego statusu w historii polskiego kina. Wystąpili tam m.in. Bogusław Linda, Janusz Gajos, Cezary Pazura czy Marek Kondrat. Celność społecznej obserwacji, świetne dialogi, wartkość akcji i kreacje aktorskie pamiętane do dziś to najważniejsze atuty tego filmu.

W rozmowie z naTemat Karolina Korwin-Piotrowska mówiła, jak ogromne wrażenie wywarł na niej sensacyjny kryminał Pasikowskiego w 1992 roku, gdy wszedł na nasze ekrany. – Jaki to był szok! Po raz pierwszy ktoś w kinie nie rozdrapywał bogoojczyźnianych ran, tylko pokazał rzeczywistość, która nas otaczała, taką jaka była – podkreśliła, wspominając kolejki, które ustawiały się pod kinami w całej Polsce.

"Teraz już nie ma opozycji, teraz to k***a twoi zwierzchnicy!"; "Wy wszyscy jesteście p***ani, was nie można sądzić, was trzeba leczyć"; "Co się tak k***a patrzysz, nas tu nie ma"; "Jak ci się podoba moje siedemnastoletnie ciało? – Ty stara d**a jesteś" – to tylko cztery cytaty z kultowego filmu, w którym wulgaryzmów nie brakuje.

Film "Psy" został wyemitowany na antenie Stopklatki 30 marca 2022 roku o godz. 20. Został zakwalifikowany jako dostępny od 16 roku życia.

Przypomnijmy, że w połowie grudnia szef KRRiT Maciej Świrski nałożył na nadawcę kanału Stopklatka 20 tys. zł grzywny. Regulator przekazał, że doszło do naruszenia artykułu 18 ustawy o radiofonii i telewizji dotyczącego m.in. kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich.

KRRiT uważa, że produkcja z brutalnymi scenami przemocy powinna być przeznaczona wyłącznie dla dorosłych widzów.

Mimo kary Zoom TV, wchodzący w skład tej samej grupy, puścił produkcję w sobotę (18 lutego) o godzinie 20.45. Wyciszono jednak wulgaryzmy charakterystyczne dla "Psów". Dźwięk podczas wielu scen był więc nienaturalny.

– W Zoom TV "Psy" są prezentowane z kategorią wiekową 16+, w związku z czym emisja filmu musiała zostać dostosowana do obowiązujących regulacji prawnych – przekazało w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl biuro prasowe Kino Polska TV.