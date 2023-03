Niezawodny przepis na wysoki i puszysty biszkopt. Potrzebujesz tylko trzech składników [PRZEPIS]

Szukasz niezawodnego i łatwego przepisu na puszysty biszkopt? Cukiernik Bartek Boratyn ze "Słodkiej Tuby" przedstawił przepis, który wyjdzie każdemu. Potrzebujesz do niego tylko trzech składników.

Biszkopt to podstawa do tortów czy ciast sezonowych. Jeśli chcesz, aby wyrósł naprawdę wysoki i wyszedł puszysty, jesteś w idealnym miejscu. Bartek Boratyn z youtubowego kanału "Słodka Tuba" przedstawił najłatwiejszy sposób przygotowania biszkoptu. Oto on.

Przepis na biszkopt

Do wykonania tego przepisu będziemy potrzebować tylko trzech składników, które zazwyczaj mamy w kuchni.

6 jajek

165 g cukru (czyli 3/4 zwykłej szklanki 250 ml)

200 g mąki pszennej (1 + 1/4 zwykłej szklanki 250 ml)

Na spód foremki połóż papier i zatrzaśnij go, zamykając ranty.

Kolejny kawałek papieru podziel na pół i przedrzyj. Wstaw do foremki (wizualizacja poniżej)

Do tak przygotowanej foremki wlejemy ciasto. Dzięki temu będzie ono mogło spokojnie rosnąć po ściankach z papieru. Jest to tzw. przedłużenie formy.

1. Nastaw piekarnik na 170 stopni z termoobiegiem.

2. Do miski wbij całe jajka.

Dodaj odmierzony cukier. Ubijaj na średnich obrotach miksera. Masa po ubiciu powinna być puszysta.

3. Odmierzoną mąkę wsyp na trzy razy. Przed każdym kolejnym dosypaniem dokładnie wymieszaj z resztą masy.

Mieszaj do samego spodu delikatnym, ale pewnym ruchem, obracając miskę i wyciągając łopatką to, co na spodzie. Rób to delikatnie, aby ciasto nie zrobiło się płynne.

4. Przygotowaną masę przełóż do foremki.

5. Wstaw do piekarnika na około 30/40 minut.

– Ten biszkopt po ostudzeniu możecie wykorzystać do każdego rodzaju ciasta. Możecie przełożyć go i wyjdzie piękny wysoki tort, możecie zrobić z niego genialną wuzetkę – ale biszkopt musi być wtedy czekoladowy – albo po prostu ciasto z owocami, wtedy przełóżcie lekkim kremem z mascarpone, dodajcie świeże owoce i gotowe – podpowiada cukiernik.

Trik: Co zrobić, aby biszkopt był równy na górze? Należy po upieczeniu, gdy jest jeszcze ciepły, obrócić go górą do dołu. W takim położeniu zostawić do wystudzenia.

Dodajmy, że istnieją dwa rodzaje przepisów na biszkopt. Jeden – tortowy, a drugi taki mniej stabilny, ale łatwiejszy, który możemy użyć w ciastach sezonowych. Sprawa polega na tym, że ten łatwiejszy to połączenie całych jajek z cukrem, ubicie ich i połączenie z mąką (przepis przedstawiony powyżej - przyp. red.), a ten biszkopt bardziej stabilny przygotowuje się tak, że osobno ubija się białka z cukrem, a następnie dodaje się żółtka. Sposób przygotowania tego drugiego znajdziecie tutaj.

Wykonawcą przepisu jest Bartek Boratyn, który niedawno dołączył do "Tuby Smaku". Będzie przygotowywał słodkości. Ma swoje dwie autorskie pracownie cukiernicze w Warszawie oraz od czasu do czasu występuje w programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN".

