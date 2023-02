Baseniary przejmują Twitcha. Były uczestnik Top Model streamuje półnagie kobiety, w sieci oburzenie

Na Twitchu pojawiły się polskie baseniary. Kto tworzy te streamy? Fot. Twitch.tv/michalgala; Instagram / Michał Gała

ONLY HOUSE, bo taką nazwę nosi projekt Michała Gały, uczestnika 8. edycji "Top Model", przypomina mieszankę Only Fans i bieda Teamu X. Influencer wraz z czterema koleżankami - Julią Pławiak, Katarzyną Adamczyk, Julią Janiszewską oraz Aleksandrą Szwarc - wpadł na pomysł streamowania kąpieli w basenie.

Dziewczyny (aka polskie baseniary) występują przed kamerką w dwuczęściowych kostiumach kąpielowych, siedząc w basenie z wodą i plastikowymi piłeczkami. Piją z czerwonych kubków (takich, jakie spopularyzowały amerykańskie filmy młodzieżowe) i od czasu do czasu odwracają się tyłem do kamer.

Ostatnia taka transmisja na kanale Gały na Twitchu odbyła się w środę 22 lutego. Wcześniej dmuchany basen był głównym bohaterem 3-godzinnego streamu noszącego tytuł "IRL z BASENU / DZIEWCZYNY RYWALIZUJĄ O PIENIĄDZE".

"Niesamowite przeżycia tylko tutaj. (...) Grupa ludzi lubiących miło spędzać czas" – czytamy w opisie Twitcha aspirującego modela.

Instagram Gały jest zalany komentarzami, w których internauci wytykają mu stereotypowe podejście do kobiet i krytykują jego "agencję". "Chłop mówi, aby robić z Only Fans normalną rzecz, po czym traktuje kobiety stereotypowo i przedmiotowo"; "Mnie się totalnie nie podoba ten nowy Gała czy może ten etap Gały. Gała w trakcie transformacji z chłopaka w mężczyznę... Mam nadzieję, że wyjdzie z tego ostatecznie fajny facet, bo na razie widzę go bardziej jako pozera w trakcie poszukiwań"; "Przestaję obserwować, festiwal próżności" – widzimy pod postami celebryty.

Jeśli chodzi o streamy z basenów, Gale również się za nie dostaje. Pod jego adresem pojawiają się oskarżenia o promowanie toksycznej męskości. Byłą gwiazdę "Top Model" nazwano nawet polskim Danem Blizerianem (pokerzysta, instagramowy playboy i samozwańczy samiec alfa, który opowiada się za prawem do posiadania broni i publikuje w sieci zdjęcia ze striptizerkami).

"Od kiedy Michał Gała bawi się w streamy z baseniarami?" – zapytała jedna z użytkowniczek Twittera.

W 2021 roku serwis Twitch wprowadził kategorię dla osób specjalizujących się w prowadzeniu relacji z basenów. "Bycie sexy według niektórych nie jest niezgodne z naszymi zasadami, dlatego Twitch nie będzie podejmował żadnych kroków przeciwko kobietom lub komukolwiek innemu (...) Streamerzy mogą prowadzić transmisje w strojach kąpielowych w odpowiednich kontekstowo sytuacjach (na przykład na plaży czy w jacuzzi) i pozwalamy na ekspresję twórczą, taką jak body writing czy body painting, pod warunkiem, że streamer stosuje się do naszej polityki" – tak portal tłumaczył pomysł założenia tagu "Pools, Hot Tubs and Beaches".

Treść o podtekście erotycznym i miejsce postawienia granicy to obszar szczególnie trudny do ocenienia, gdyż taki podtekst stanowi spektrum podlegające do pewnego stopnia osobistej interpretacji w kwestii tego, co jest akceptowalne (w przeciwności do określenia, co jest nagością, a co nie). Zawsze będziemy unikać nadmiernego karania w oparciu o przypuszczenia – przy podejmowaniu działań dotyczących tego rodzaju zawartości reagowaliśmy tylko na jawne naruszenia naszych reguł.