Gigant streamingu nakręcił film o gigancie porno. Premiera "Seks, sieć i kasa" już niedługo

"Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba" to dokument Netfliksa o znanym i lubianym również w Polsce serwisie z filmami pornograficznymi. Produkcja ma być opowieścią nie tylko o sukcesie, ale i skandalach m.in. pokaże mroczną stronę Pornhuba i branży erotycznej. Premiera już w marcu.

Kiedy premiera dokumentu Netfliksa o Pornhubie? Fot. "Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba" / Netflix

"Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba" to film dokumentalny wyreżyserowany przez Suzanne Hillinger.

W filmie usłyszymy m.in. wywiady z aktorkami porno, aktywistami i byłymi pracownikami Pornhuba.

Dokument o Pornhubie zadebiutuje na Netfliksie 15 marca 2023 roku. O czym opowie?

Pornhub został uruchomiony w 2007 roku przez programistę Matta Keezera. Przez ten czas wspiął się na sam szczyt serwisów z filmami dla dorosłych. Również w naszym kraju jest szalenie popularny - co miesiąc wchodzi na niego 5 milionów osób. Nic dziwnego, bo większość filmów można obejrzeć za darmo. Serwis zarabia na reklamach i płatnych kontach premium z dostępem do bardziej profesjonalnych produkcji.

Pornhub słynie też ze świetnego marketingu np. udostępniał darmowe filmy premium na czas kwarantanny, erotyki sprzed 100 lat, wspiera fundacje ratujące pszczoły czy oczyszczające oceany. Publikuje też co roku ciekawe statystyki opisujących zwyczaje użytkowników. Nie jest jednak wcale tak idealny, o czym ma opowiedzieć nadchodzący dokument.

"Seks, sieć i kasa: Historia Pornhuba". O czym opowie dokument Netfliksa?

"Pornhub, najpopularniejszy serwis internetowy dla dorosłych, całkowicie odmienił sposób produkcji i dystrybucji pornografii, dzięki czemu twórcy tego typu treści zyskali ogromne rzesze odbiorców. Firma zarobiła miliardy dolarów, ale jednocześnie została uwikłana w sprawy dotyczące publikacji materiałów bez zgody filmowanych osób i handlu ludźmi" – czytamy w opisie filmu.

W dokumencie wystąpią też m.in. przedstawiciele organizacji zajmującej się handlem ludźmi. "Czy internetowy gigant jest w stanie chronić tych, na których zarabia? A może to nowa forma cenzury, wymierzona w dorosłych, którzy z własnej woli nagrywają materiały pornograficzne?" – między innymi takie pytania będą stawiać twórcy.

Reżyserka i producentka Suzanne Hillinger ma nadzieje, że film wywoła dyskusje o tym, kto powinien mieć władzę w tej branży, a także o seksie i zgodzie - zarówno w internecie, jak i poza nim. "Ten dokument wymaga od nas zmierzenia się z tym, co oznacza seksualność i zgoda, gdy platformy internetowe warte miliardy dolarów rozwijają się dzięki treściom generowanym przez użytkowników" – powiedziała.

Pornhub słynie też ze skandali. Niedawno usunął 75 proc. filmów m.in. z nieletnimi

Przypomnijmy, że w 2020 roku Pornhub usunął 10 milionów filmów. Powód? Na platformę regularnie trafiały filmy prezentujące przymuszanie do czynności seksualnych, a także wykorzystywanie osób niepełnoletnich (serwis działa trochę jak YouTube - każdy może dodać tam film). Wprowadził też nowe zabezpieczenia i zasady, które obejmują między innymi zakaz publikowania treści z niezidentyfikowanych kont i uniemożliwią pobieranie filmów.

Jedną z najsłynniejszych ofiar porno-biznesu jest Mia Khalifa. W 2015 roku była numerem jeden na Pornhubie. Zagrała tylko w 11 filmach przez 3 miesiące i zarobiła za to 12 tys. dolarów. Rozpowszechniane z nią nagrania generują jednak miliony, a ona nie dostaje z tego nic. Do dziś walczy o ich usunięcie m.in. właśnie z tego serwisu. Podobny los spotkał Pamelę Anderson, której seks-taśma wyciekła do sieci w latach 90. i była sprzedawana bez jej zgody. Opowiedziała o tym w innym dokumencie Netfliksa - "Pamela: Historia miłosna".