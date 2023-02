Kubacki zabrał głos przed konkursami MŚ. Polak jednym z faworytów do medalu

MŚ w narciarstwie klasycznym ruszyły na dobre. W słoweńskiej Planicy będziemy mogli oglądać w akcji łącznie osiemnastu naszych sportowców. Najwięcej emocji spoglądając na występy Biało-Czerwonych powinno być podczas konkursów skoków. Dawid Kubacki to jeden z "pewniaków" do walki o podium MŚ.

Dawid Kubacki podczas kariery czterokrotnie stawał na podium MŚ w narciarstwie klasycznym. Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Polska w historii MŚ w narciarstwie klasycznym zdobyła 30 krążków

Pierwszy konkurs skoczków w Planicy już w najbliższą sobotę (g. 17:00)

Dawid Kubacki jest wiceliderem klasyfikacji Pucharu Świata

Trzeba przyznać, że w słoweńskiej Planicy będziemy mogli się pochwalić jednym z najbardziej doświadczonych zespołów, spoglądając na kadrę skoczków narciarskich. Trener Biało-Czerwonych Thomas Thurnbichler zabrał ze sobą postaci, których można się było spodziewać, patrząc na ostatnie tygodnie i miesiące rywalizacji w Pucharze Świata.

Kubacki z workiem medali w dorobku

Polską kadrę skoczków tworzą: Kamil Stoch (KS Eve-nement Zakopane), Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane), Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł (wszyscy Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe). Faworytem do walki o krążki MŚ powinien być Kubacki, aktualnie będący za plecami lidera PŚ Halvora Egnera Graneruda.

– Przyjechałem tu, żeby dobrze skakać. Wiem, jakie mam możliwości i na co mnie stać. Jestem tego świadomy. Wiem też, że muszę być skoncentrowany, bo nie rozdaje się medali przed konkursami. Wiem, co mam robić i wierzę, że to zadziała. Zobaczymy, co to da na skoczni – powiedział Kubacki przed kamerami Eurosportu.

Warto dodać, że wicelider PŚ ma na swoim koncie cztery medale MŚ. Kubacki zdobył złoto indywidualnie (2019) i drużynowo (2017), dołożył też dwa brązowe krążki (2013 i 2021). Dodatkowo pamiętajmy, że to właśnie on zdobył jedyny medal dla Polski (brązowy) podczas ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Kiedy konkursy skoczków w Planicy?

Pierwsza okazja do emocji związanych ze skokami Polaków już w piątek. W Planicy rywalizacja rozpocznie się od walki na normalnej skoczni. To właśnie tutaj Kubacki może w szczególności liczyć się w grze o końcowy sukces. Swoje do udowodnienia może też mieć Kamil Stoch, również lepiej czujący się na mniejszych obiektach.

"Lotnikiem" w naszej kadrze jest za to Żyła. "Wiewiór" bardzo dobrze odnajduje się np. w realiach skoczni mamucich, fruwając bardzo daleko.

– Ten sezon pokazuje, że na dużych skoczniach radzę sobie całkiem dobrze. Na małym obiekcie też wszystko powinno funkcjonować. To, co sobie wypracowałem od strony technicznej, będzie tu też lepiej działało. Teraz mieliśmy trochę przerwy, by się zregenerować i poziom energii mamy na dobrym poziomie, a noga będzie podawała jak trzeba – przyznał w rozmowie dla Eurosportu Kubacki.

Harmonogram skoczków narciarskich na MŚ w Planicy

Piątek, 24.02, g. 17:45 – Kwalifikacje, skocznia normalna (HS-102)

Sobota, 25.02, 17:00 – Konkurs indywidualny, skocznia normalna

Niedziela, 26.02, 17:00 – Konkurs drużyn mieszanych, skocznia normalna

Czwartek, 2.03, 17:30 – Kwalifikacje, skocznia duża (HS-138)

Piątek, 3.03, 17:00 – Konkurs indywidualny, skocznia duża

Sobota, 4.03, 16:30 – Konkurs drużynowy, skocznia duża

Transmisje z MŚ w narciarstwie klasycznym będą przeprowadzane na antenach TVN, Eurosportu 1, Eurosportu 2 oraz Metro TV. Dodatkowo będą dostępne online na Player.pl.