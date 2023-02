Szwecja: Wiceszef policji znaleziony martwy w swoim domu. W tle romans z podwładną i molestowanie

Zastępca komendanta głównego policji Mats Loeving został znaleziony martwy w swoim domu. Tego samego dnia rekomendowano także rozważenie zwolnienia go z pełnionych funkcji, bowiem został uznany za winnego promowania kochanki.

Zastępca komendanta głównego policji został znaleziony martwy w swoim domu. Fot. Expressen/youtube.com(screenshot)

Zastępca komendanta głównego szwedzkiej policji Mats Loeving został znaleziony martwy w swoim domu

Tego samego dnia przedstawiono wnioski dochodzenia zleconego przez szefa policji o promowaniu przez Loevinga jego podwładnej

Do komendanta głównego policji wpłynęło również doniesienie o prześladowaniu oraz molestowaniu, którego miał dopuścić się Mats Loeving

W środę wieczorem pogotowie dostało wezwanie do udzielenia pomocy osobie rannej w domu w Norrköping, 150 km na południowy zachód od Sztokholmu. Według policyjnego komunikatu służby przybyłe na miejsce stwierdziły zgon, a ofiarą okazał się Mats Loeving, zastępca komendanta głównego policji.

Wszczęto dochodzenie pod kątem morderstwa

W sprawie wszczęto śledztwo, funkcjonariusze odmówili jednak podania szczegółów okoliczności śmierci.

– Obecnie jest dużo znaków zapytania wokół tego, co się wydarzyło. Nie wiemy, co się stało i nie możemy powiedzieć, że nie doszło do przestępstwa. Prowadzimy dochodzenie pod kątem morderstwa, ale jest to standardowa procedura i może ulec zmianie – powiedział rzecznik policji Dennis Johansson Strömberg.

Komendant główny policji Anders Thornberg w wydanym oświadczeniu zaznaczył, że "z wielkim smutkiem i konsternacją otrzymał wiadomość, że pełniący obowiązki szefa policji krajowej i komendanta regionalnego policji zmarł". Śmierć najbliższego współpracownika nazwał "niezwykle tragiczną".

W tle romans z podwładną i molestowanie

Kilka godzin wcześniej przedstawiono wnioski dochodzenia zleconego przez szefa policji w związku z doniesieniami mediów o promowaniu przez Matsa Loevinga jego podwładnej, Lindy H Staaf, z którą był w bliskiej relacji.

Staaf była odpowiedzialna za walkę z gangami. Miała jednak otrzymać dużo wyższą niż inni podwyżkę oraz broń, mimo że nie spełniała potrzebnych do tego wymogów.

Zarzuty zostały potwierdzone, po czym zarekomendowano rozważenie zwolnienia Loevinga z pełnionej przez niego funkcji. Na zwołanej konferencji prasowej komendant główny policji zapowiedział, że przeprowadzi rozmowę służbową ze swoim zastępcą.

Co więcej, pojawiły się informacje o domniemanym molestowaniu, jakiego miał dopuścić się Mats Loeving. Tuż po rozstaniu się pary do Thonberga wpłynęło doniesienie o prześladowaniu oraz molestowaniu Lindy H Staaf przez zastępcę komendanta głównego policji.