Dziwne wydatki jednego z nadleśnictw. Wiele dotacji dla instytucji kościelnych

Lasy Państwowe w 2021 roku przeznaczyły 25,5 mln zł na darowizny i dotacje. Nie jest jednak znana lista przelewów. Gazeta.pl ustaliła jednak, że część z tych funduszy trafiła m.in. do instytucji kościelnych.

Logo na budynku Lasów Państwowych. Fot. Gerard/Reporter

Nadleśniczy z Radoszyc dofinansował z publicznych pieniędzy klub karate, którego jest prezesem

Nadleśnictwo Radoszyce bardzo chętnie i hojnie wspiera też instytucje kościelne. Są one zaraz na drugim miejscu po ochotniczych strażach pożarnych

Gazeta.pl w grudniu 2022 roku wysłała do 23 nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wniosek o udostępnienie listy przelewów na cele społecznie użyteczne. Udało się im uzyskać jedynie dane z Radoszyc. Portal podaje, że od 2016 roku Nadleśnictwo Radoszyce przeznaczyło na cele społecznie użyteczne blisko ćwierć miliona złotych.

Dziwne wydatki Nadleśnictwa Radoszyce

Część z tych środków trafiła jednak do Koneckiego Klubu Karate Kyokushin. Chodzi o kwotę 12,9 tys. Jego prezesem jest Mateusz Garbacz, czyli nadleśniczy z Radoszyc. Jest on multimedalistą krajowych i międzynarodowych zawodów karate kyokushin, to także wicemistrz Europy seniorów z 2012 roku.

"Jednocześnie od 2016 do 2019 r. Garbacz był głównym księgowym w Nadleśnictwie Radoszyce (wcześniej przez ponad 5 lat jako księgowy zastępował głównego księgowego), a w kwietniu 2019 został nadleśniczym" – czytamy na stronie gazeta.pl.

Portal zapytał Garbacza, czy uważa, że przekazywanie publicznych pieniędzy na swój klub jest w porządku. - To nieco niezręczna sytuacja. Konsultowałem się wtedy pod względem prawnym, czy klub, w którym działam, też może dostać darowiznę na realizację celów społecznie użytecznych. Okazało się, że tak. Drugi raz bym tego nie zrobił - wyjaśnił nadleśniczy.

Ale jak podaje portal, przelewy były też wykonywane dla klubu w 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2022 roku.

Sporo środków trafia też do instytucji kościelnych

Nadleśnictwo Radoszyce bardzo chętnie i hojnie wspiera też instytucje kościelne. Są one zaraz na drugim miejscu po ochotniczych strażach pożarnych. "W 2016 r. 5 tys. zł dostała diecezja kielecka. Między 2016 a 2022 r. przelewy na kwoty między 1 tys. a 2 tys. zł dostawały parafie w Radoszycach, Rudzie Malenieckiej, Niekłaniu Wielkim, Lipie, Pilczycy, Machorach, Końskich, Bliżynie i Żórawinie" – wylicza gazeta.pl.

To nie wszystko. Pieniądze od nadleśnictwa otrzymała również Fundacja Ekologiczna Forum Młodzieży. Na stronie internetowej fundacji pisze ona: "jesteśmy ZA: ochroną środowiska, łowiectwem, tradycją polską i tożsamością narodową", a także: "walczymy z ekoterroryzmem". Fundacja reklamuje też urodziny Radia Maryja, zbiera podpisy w obronie Lasów Państwowych czy publikuje relację z festiwalu im. Jana Szyszki.

Gazeta.pl zamieściła też komentarz dziennikarza Patryka Strzałkowskiego ws. powyższych ustaleń Dominika Szczepańskiego. "Lasy Państwowe bywają nazywane 'księstwem', 'państwem w państwie'. Zarządzają prawie jedną czwartą terytorium Polski, przychody liczą w miliardach, a decyzje o tym, co robić i z lasami, i z ogromną częścią tych pieniędzy - podejmują same" – brzmi jego fragment.