Rosyjski szpieg zatrzymany. Zbierał od kilku lat informacje w północno-wschodniej Polsce

Rosyjski szpieg dział od kilku lat w Polsce. Teraz udało się go zatrzymać. "Działalność szpiegowska podejrzanego skoncentrowana była na jednostkach wojskowych zlokalizowanych w północno–wschodniej części Polski" – przekazali w czwartek śledczy.

Polskie służby zatrzymały rosyjskiego szpiega w Polsce. Zbierał informacje o wojsku. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Wiosną 2022 roku zatrzymano w Polsce rosyjskiego szpiega. Jednak śledczy informują o tym dopiero teraz

Mężczyzna brał udział w działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących Sił Zbrojnych RP

Postawiono mu także zarzuty korupcyjne. Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, Rosjanin został zatrzymany w kwietniu 2022 roku. Dział w naszym kraju do 2015 roku. Jednak dopiero teraz poinformowano o tym oficjalnie.

Rosyjski szpieg zatrzymany w Polsce. Jego działalność skupiała się na wojsku

"W oparciu o materiały zebrane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz materiał zgromadzony w toku śledztwa ustalono, iż brał on udział w działalności rosyjskiego wywiadu wojskowego poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących Sił Zbrojnych RP" – przekazała w czwartek prokuratura.

Rosyjskiego szpiega interesowało szczególnie rozmieszczeniu poszczególnych jednostek wojskowych, ich struktura organizacyjna i etatowa, faktyczny stan etatowy, struktura dowodzenia, uposażenie żołnierzy, a także szczegóły dotyczące uzbrojenia poszczególnych pododdziałów, rodzaju używanego sprzętu i uzbrojenia, zasady komunikacji i łączności. Uzyskane informacje mężczyzna przekazywał następnie rosyjskiej służbie wywiadowczej.

Rosjanin przebywał od wielu lat w Polsce legalnie, prowadził działalność gospodarczą. "W oparciu o zaangażowanie w działalność grup rekonstrukcji historycznej, nawiązywał i podtrzymywał kontakty, w tym towarzyskie, z żołnierzami Sił Zbrojnych RP, co wykorzystywał przy prowadzonej działalności na rzecz rosyjskiego wywiadu" – podała prokuratura w Gdańsku.

Szpieg "pracował" głównie w północno – wschodniej części Polski

Jego działalność szpiegowska skoncentrowana była na jednostkach wojskowych zlokalizowanych w północno – wschodniej części Polski.

To jednak nie wszystkie przewinienia Rosjanina. Mężczyźnie postawiono także zarzuty korupcyjne. "Oprócz przestępstwa szpiegostwa w toku postępowania ujawniono szereg przestępstw korupcyjnych, popełnionych przez podejrzanego obywatela Federacji Rosyjskiej, związanych z odprawami celnymi towarów transportowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej" – wynika z ustaleń śledczych. Zarzuty korupcyjne postanowiono także trzem Polakom.

Rosjanin od chwili zatrzymania jest tymczasowo aresztowany. Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Dodajmy, że to nie pierwsza osoba zatrzymana w ostatnim czasie za szpiegowanie na rzecz Rosji. Jak informowaliśmy na początku grudnia, Tomasz L. – rosyjski szpieg zatrzymany przez ABW, który – jak ujawnili dziennikarze TVN 24 – był w przeszłości członkiem komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Z ich ustaleń wynika, że należał on do wąskiego grona bliskich współpracowników Antoniego Macierewicza, miał też dostęp do wrażliwych informacji. Jego dom przeszukano "tak drobiazgowo, że oficerowie ABW spuścili wodę z rur w poszukiwaniu ukrytych nośników pamięci".