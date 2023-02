Morawiecki z niespodziewaną wizytą w Kijowie. "Wymierny sygnał" i symboliczne zdjęcie

Premier Mateusz Morawiecki 24 lutego udał się z wizytą do Kijowa. Szef rządu złożył już wieniec przy ścianie poległych i spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. W dniu jego wizyty obchodzona jest pierwsza rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Mateusz Morawiecki z wizytą w Kijowie fot. Kancelaria Premiera, Twitter

W piątek 24 lutego obchodzona jest pierwsza rocznica rozpoczęcia inwazji na Ukrainę przez wojska rosyjskie

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski przekazał, że z wizytą do Kijowa udaje się premier Mateusz Morawiecki

Premier złożył wieniec pod ścianą poległych i prawdopodobnie weźmie udział w uroczystym posiedzeniu Wierchownej Rady

Z najnowszych informacji wynika, że premier Mateusz Morawiecki udał się w piątek 24 lutego z niespodziewaną wizytą do Kijowa, by przekazać przesłania wsparcia. – Jesteśmy u boku Ukrainy, będziemy dalej wspierać, tak jak do tej pory wspieraliśmy – mówił o wizycie Morawieckiego sekretarz generalny PiS.

Premier Morawiecki z wizytą w Kijowie

W piątek rano sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski przekazał, że premier Morawiecki jeszcze tego samego dnia odwiedzi Ukrainę. – Z moich informacji wynika, że premier Mateusz Morawiecki udaje się do Kijowa i tam prawdopodobnie weźmie udział w uroczystym posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy – powiedział Sobolewski.

Na pytanie o to, z jakim przesłaniem Morawiecki uda się do Kijowa, odpowiedział, że będzie to przesłanie wsparcia i przekazania informacji po zakończonej w środę wizycie w Warszawie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena oraz ustaleń, które zapały w Polsce po spotkaniu Bidena z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Szef rządu złożył już wieniec przy ścianie pamięci poległych i spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Informacje o wizycie Morawieckiego w stolicy Ukrainy potwierdził również rzecznik rządu Piotr Müller.

Morawiecki był w Kijowie tuż po wybuchu wojny

Premier Mateusz Morawiecki jako jeden z pierwszych polityków z Zachodu udał się do Ukrainy po rozpoczęciu ataku Rosjan. Wydarzenie miało miejsce trzy tygodnie po wybuchu wojny, 15 marca 2022 roku. Wówczas Morawieckiemu towarzyszył mu wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janšą. W Kijowie pojawili się jako reprezentanci Rady Europejskiej, by spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Wówczas premier mówił, że "w tak przełomowych dla świata chwilach naszym obowiązkiem jest być tam, gdzie wykuwa się historia. Bo nie chodzi o nas, tylko o przyszłość naszych dzieci, które zasługują, by żyć w świecie wolnym od tyranii".

Rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę

W nocy z 23 na 24 lutego 2022 roku prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin poinformował o rozpoczęciu "specjalnej operacji wojskowej". Chwilę później wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Wojska rosyjskie przekroczyły granice terytorium Ukrainy od wschodu i południa, a także od północy z terytorium Białorusi. Rosjanie zaatakowali również z okupowanego przez Rosję od 2014 roku Krymu i kontrolowanej przez zależnych od Moskwy separatystów części Donbasu.