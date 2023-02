Chiny mają propozycję dla Ukrainy. Przedstawiają 12-punktowy plan

Klaudia Łyszkowska

C hiny wezwały do zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą. Co więcej, w rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę władze chińskie opublikowały "stanowisko Chin w sprawie politycznego uregulowania kryzysu w Ukrainie". Przedstawiły to, jako 12-punktowy "plan pokojowy”.