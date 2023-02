To ją uczestnicy "Big Brothera" podglądali pod prysznicem. Jak dziś wygląda Monika Sewioło?

Była uczestniczką 1. edycji programu "Big Brother". Miała talent wokalny i nie stroniła od rozbierania się przed kamerami. Mowa o Monice Sewioło. Choć jej udział w reality-show był krótki, to i tak zyskała rzeszę fanów. Jak dziś wygląda i czym się zajmuje? Odpowiadamy.

Monika Sewioło była uczestniczką 1. edycji "Big Brothera". Fot. TVN

Monika Sewioło miała 24 lata, gdy wzięła udział w "Big Brotherze"

Wielu chwaliło jej urodę i talent muzyczny

W słynnej scenie programu to ją uczestnicy podglądali, gdy brała prysznic

Od tamtego czasu minęło ponad 20 lat. Oto jak zmieniła się gwiazda "Big Brothera"

Była góralką z krwi i kości. Pochodziła z Suchej Beskidzkiej. Po maturze pracowała w sklepie z kosmetykami, ale szybko doszła do wniosku, że to praca bez perspektyw. A ona miała głowę pełną pomysłów i wyróżniała się smykałką do muzyki.

Do 2000 roku była Moniką Strzęp. Przełomowym momentem w jej życiu był ślub z Jerzym Sewioło. Niedługo później ogłoszono castingi do "Big Brothera". Mąż był za tym, aby Monika spróbowała.

– Wszędzie na świecie ten program staje się dla wygranych trampoliną w skoku do kariery. Dlaczego by nie pomarzyć o takim zwycięstwie ukochanej, najwspanialszej pod słońcem, własnej żony? – mówił dla "Tygodnika Przegląd".

Monika w "Big Brotherze"

I faktycznie się udało. Młoda blondwłosa piękność została jedną z 15 uczestników "Big Brothera". W programie dała się poznać jako przebojowa, charyzmatyczna i rozśpiewana 24-latka.

Nie miała też oporów przed tym, aby rozebrać się przed kamerami. Pamiętna scena, w której bierze prysznic, a lokatorzy domu Wielkiego Brata gromadzą się przed nim i siadają na krzesełkach, przeszła do historii. "Wynocha!" – krzyczała wówczas swoim charakterystycznym głosem Monika Sewioło.

Mimo tego nie udało jej się zagrzać miejsca w programie. W drugim tygodniu została nominowana do opuszczenia domu Wielkiego Brata. Kilka dni później, głosami widzów musiała odejść. Tuż za słynnymi, wyjściowymi drzwiami, gdzie przywitała ją Martyna Wojciechowska, już rozdała autografy i dała swój pierwszy mini koncert.

Kariera Moniki Sewioło po udziale w "Big Brotherze"

Niedługo później nagrała piosenkę pt. "Urodziłam się, aby grać", która znalazła się na pamiątkowej składance piosenek kojarzących się z "Big Brotherem".

– To akurat stało się w wielkim pośpiechu. (…) Album miał się ukazać dosłownie za kilka dni. Dlatego wszystko przebiegało na wariackich papierach – moim zdaniem, trochę byle jak. W studiu spędziłam jedynie półtorej godziny, niesamowite tempo... W sumie chyba bardziej mi ta akcja zaszkodziła, niż pomogła – opowiadała później Onetowi Sewioło.

Dodała też, że kiedy szła do reality-show, nie myślała o rozwoju w kierunku muzyki. – Wówczas myślałam tylko, że to będzie świetna przygoda, program, który na pewno zrobi furorę i zapewni dużo możliwości. Ale niekoniecznie właśnie karierę muzyczną – mówiła.

Potem jednak na trochę trafiła do zespołu Nietykalni i promowała płytę "Wiatr". Udział w "Big Brotherze" zaowocował też angażem Moniki do dwóch filmów "Gulczas, a jak myślisz" oraz "Rób swoje, ryzyko jest twoje". Pojawiła się też na okładce jednego z numerów magazynu "Playboy".

W 2003 roku Sewioło rozwiodła się z mężem. Była później łączona z producentem telewizyjnym Ryszardem Krajewskim czy Bartoszem Kotalewiczem. O tym jednak nie opowiadała wiele.

Kilka lat później tak wspominała swoją przygodę z "Big Brotherem": – To, że kiedyś byłam w programie reality-show nie jest taką najważniejszą częścią mojego życia. A ludzie wciąż wracają do tego i pytają mnie np., jak tam było. Naprawdę, czasami nie wiem, co odpowiedzieć na takie pytanie. Nie chce mi się już do tego wracać. Była to na pewno fajna przygoda; dużo zmieniła w moim życiu. Pozwoliła mi zamieszkać w Warszawie, znaleźć tutaj pracę, skończyć studia. Warto dodać, że Monika skończyła studia na kierunku produkcji filmowej i telewizyjnej.

To, co najcenniejsze udało jej się wynieść z domu Wielkiego Brata, to przyjaźnie. Najbardziej zażyłą relację miała z Małgorzatą Maier.

Co słychać u Moniki Sewioło? Jak dziś wygląda?

Ostatnie medialne wyjście Sewioło odbyło się w 2016 roku. Gwiazda "Big Brothera" opowiadała wówczas, że jej kariera kilka lat po show przygasła. Zaczęła się podejmować różnych prac m.in. w fundacji.

W końcu wyjechała za granicę. – Prawie dwa lata mieszkałam na Sardynii, tyle samo na Karaibach, potem w Szwajcarii a od jakiegoś czasu jestem w Polsce. Jak przyjeżdżam w rodzinne strony to już na dłuższy okres – mówiła w jednym z wywiadów. Zapytana przez dziennikarza, czy ma kogoś, odpowiedziała, że w jej życiu jest ktoś bliski.

Od tamtej pory Sewioło nie udzielała wywiadów. Aktywnie prowadzi jednak konta w mediach społecznościowych, gdzie możemy zobaczyć jej aktualne zdjęcia.

Przypomnijmy, że program "Big Brother" zadebiutował w Polsce w 2001 roku i stał się prawdziwym fenomenem. Było to pierwsze tego typu reality show w naszej telewizji. Podglądanie życia kilku osób zamkniętych w jednym domu zaciekawiło widzów, na tyle, że oglądalność odnotowywano w milionach.

Duże zainteresowanie tym formatem pokazały już castingi, na które zgłosiło się około 10 tysięcy osób. Finalnie w domu Wielkiego Brata zamieszkało 15 uczestników. Co tydzień osoba, która dostawała najmniej głosów od widzów, odpadała, czyli na dobre opuszczała słynny dom w Sękocinie Starym pod Warszawą. Z każdym kolejnym odcinkiem emocje rosły i zostawało coraz mniej uczestników. Podczas finałowego odcinka przed telewizorami zasiadło niemal 10 milionów Polek i Polaków. Zwycięzcą pierwszej edycji został Janusz Dzięcioł.

Dzięki programowi popularność zdobyło też wielu innych uczestników, m.in.: Manuela Michalak, Alicja Walczak, Klaudiusz Ševković czy Piotr "Gulczas" Gulczyński.