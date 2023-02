Niż Xerxes nadciągnął nad Polskę. Szykujcie się na śnieżyce i silny wiatr

W sobotę i niedzielę Polska znajdzie się w zasięgu aktywnego niżu Xerxes. Oznacza to załamanie pogody i kolejne uderzenie zimy w naszym kraju. IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami śniegu. Możliwe są nawet lokalne burze śnieżne.

Niż Xerxes nad Polską Fot. Screen / WXCharts

Cyklon Xerxes nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia

W weekend pogodę nad Polską kształtuje aktywny niż Xerxes, który przyszedł do nas znad Skandynawii i przemieszcza się znad Bałtyku nad Litwę oraz dalej na północny wschód. Przyniesie on ze sobą załamanie pogody. Jak podaje serwis fanipogody.pl, w sobotę na obszarze Polski niewykluczone są nawet lokalne burze śnieżne.

W górach śnieg zaczął mocniej padać jeszcze w piątek wieczorem. W powiatach jeleniogórskim i karkonoskim ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują już od godz. 22:00 w piątek aż do niedzieli rano. Na obszarach tych można spodziewać się od 15 do 20 centymetrów śniegu.

Bardzo trudne będą w sobotę warunki na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem, które obowiązują od soboty rano aż do niedzielnego poranka na terenie praktycznie całej Polski.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu zostaną w sobotę wydane dla kolejnych powiatów Dolnego Śląska. Problem z dużymi opadami białego puchu będzie dotyczył również południa Śląska i Małopolski.

Z kolei mieszkańcy Pomorza zmierzą się w weekend z innym zagrożeniem. IMGW prognozuje na wybrzeżu wystąpienie silnego wiatru z północy o średniej prędkości od 35 kilometrów na godzinę do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 kilometrów na godzinę. Silny wiatr jest również przewidywany wysoko w górach. Tam w porywach może on sięgnąć nawet 90 kilometrów na godzinę, czego skutkiem mogą być zawieje śnieżne.

Pogoda na przełom lutego i marca

Jak podaje serwis twojapogoda.pl po weekendzie napłynie kolejny wyż, tym razem z ciepłym powietrzem. W ciągu dnia możemy spodziewać się naprawdę wysokich jak na luty temperatur. Będzie to nawet 7-8 stopni, a może gdzieniegdzie nawet wartości dwucyfrowe. Nocami będzie jednak jeszcze chłodno, w południowej części kraju nawet do minus 7 stopni Celsjusza.

Od początku przyszłego tygodnia poczujemy więc znaczące ocieplenie, które w pierwszych dniach marca przyniesie nam nawet kilkanaście stopni więcej niemal w całym kraju. Szczególnie ciepłe mają być trzy dni na początku marca, czyli 7, 8 i 9 marca. Właśnie wtedy termometry mają pokazać powyżej 20 stopni.