Edyta Górniak zwróciła się do widzów z apelem po angielsku. Mówiła o Jezusie

Dwanaście miesięcy – tyle Ukraińcy bronią się przed rosyjską agresją. Cały czas mogą liczyć na Polaków. W rocznicę 24 lutego nasi rodzimi artyści wsparli ich koncertami, które zostały zorganizowane przez TVP i Polsat. W tej drugiej stacji wystąpiła Edyta Górniak. Pod koniec występu postanowiła wygłosić krótkie przemówienie w języku angielskim.

24 lutego minął rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Polacy przez cały ten czas starają się wspierać sąsiadów zza wschodniej granicy

Z okazji rocznicy dwie konkurencyjne stacje postanowiły zorganizować koncerty. Mogliśmy oglądać występy w Polsacie i w TVP

U tego pierwszego nadawcy wystąpiła Edyta Górniak. Gwiazda nie omieszkała powiedzieć paru emocjonalnych słów ze sceny

Edyta Górniak zaapelowała do świata w języku angielskim. Mówiła o Jezusie

Wydarzenie "Stay Together – koncert dla Ukrainy" obfitowało we wzruszające momenty i pełne emocji słowa. Na koncercie zorganizowanym w Rzeszowie przez Polsat pojawili się między innymi: Grzegorz Hyży, zespół Ira, Krystian Ochman oraz ukraińscy artyści.

Pierwsza głos zabrała Jamala. To ukraińska artystka, która w 2016 roku wygrała Eurowizję z piosenką "1944". Utwór nawiązuje deportacji Tatarów krymskich w 1944 r. i jednocześnie do aneksji Krymu przez Rosjan. W obliczu wojny tekst nabrał nowego znaczenia.

– Moje dzieci dzisiaj są w Warszawie. Niedawno przyjechałam z Kijowa i mój syn, który ma cztery lata pyta mnie: mamo, a czy mój pokój dziecięcy też został zbombardowany? Gdy słyszę, że o tym mówią nasze dzieci, jest to bardzo ciężkie, ale chcę powiedzieć na cały świat, który na mnie patrzy, chcę powiedzieć wszystkim dzieciom w Ukrainie, że dzięki takim sąsiadom jak wy zwyciężymy – powiedziała Jamala.

Na polsatowskim koncercie obecna była też Kayah, która wystąpiła z kawałkiem "Ramię w ramię", który miał symbolizować solidarność Polaków z napadniętymi sąsiadami. To jednak Edyta Górniak wzbudziła najwięcej emocji.

Wokalistka w białej sukni z trenem, w towarzystwie zespołu Sound’n’Grace i orkiestry zaśpiewała poruszającą balladę "Hallelujah". Na koniec, korzystając z tego, że może zwrócić się do zgromadzonej na miejscu publiczności i telewidzów, wygłosiła krótki apel. Zrobiła to w języku angielskim.

– I am sending love and light to the whole world. There is only one way to peace. We need to follow Jesus Christ. Thank you (tłum. ang. Przesyłam miłość i światło do całego świata. Jest tylko jedna droga do pokoju. Musimy podążać za Jezusem Chrystusem) – takim przesłaniem podzieliła się Górniak.

"Podaj rękę Ukrainie". Koncert TVP. Kto śpiewał?

W TVP 1 także w dniu pierwszej rocznicy brutalnego ataku Rosji na Ukrainę odbył się wyjątkowy koncert "Podaj rękę Ukrainie" z udziałem polskich i ukraińskich gwiazd.

Wydarzenie otworzył występ Maryli Rodowicz, która wraz z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego zaśpiewała wzruszający utwór "Polska Madonna".

Potem Rodowicz zaśpiewała jeszcze jeden numer, tym razem sama. Usłyszeliśmy utwór "Łatwopalni". Na koncercie w białej kreacji wystąpiła także żona Wojciecha Szczęsnego, która urodziła się w Winnicy na Ukrainie. Marina Łuczenko-Szczęsna postawiła na utwór "Stand up for love" zespołu Destiny’s Child.

Ponadto na koncercie, który prowadził Tomasz Kammel wraz z Martą Kielczyk, zagrał m.in. zespół Kalush Orchestra, Viki Gabor, Piotr Cugowski, Kasia Moś, Marcin Sojka, Zazula, czy Mateusz Ziółko.