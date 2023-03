Najlepszy przepis na ciasto raffaello. Na zimo i bez pieczenia [PRZEPIS]

Lubisz raffaello? A może szukasz przepisu na ciasto na zimno bez pieczenia? Oto prosty sposób przygotowania słodkiego deseru, który smakuje niczym te słynne kokosowe ciasteczka.

Chrupiący wafelek otoczony wiórkami kokosowymi, który w środku skrywa migdał zatopiony w puszystym kremie. To smak, który wielu z nas doskonale zna. Mowa oczywiście o raffaello.

Przepis na ciasto raffaello

Na kanale youtubowym "Słodka Tuba" znajdziemy niezawodny przepis na szybkie ciasto raffaello. Do zrobienia go nie potrzebujesz nawet włączać piekarnika.

Ten deser na zimno na bazie słynnych słodyczy cieszy się dużą popularnością. Oto krok po kroku jak go zrobić.

350 g herbatników (najlepiej kupić dwie standardowe paczki - w jednej jest zazwyczaj 220 g herbatników)

400 ml mleka kokosowego (1 puszka)

100 ml mleka

5 żółtek

50 g cukru (10 łyżeczek lub 4 łyżki)

1,5 garści wiórków kokosowych

80 g białej czekolady (6-8 kostek)

30 g mąki ziemniaczanej (1,5 łyżki)

200 g masła

1. Zaczynamy od zrobienia domowego budyniu kokosowego. Do garnka wlej całą puszkę mleka kokosowego. Dolej ok. pół szklanki mleka zwykłego, żeby w sumie było pół litra płynu. Do mleka dodaj garść wiórków kokosowych i wymieszaj. Mleko razem z wiórkami kokosowymi postaw na średnim ogniu. Pozostaw do zagotowania.

2. W międzyczasie do oddzielnej miski wrzuć naszykowane żółtka i dodaj cukier. Całość delikatnie podbij trzepaczką, tak żeby żółtka zmieniły kolor na troszeczkę jaśniejszy.

3. Gdy żółtka zmienią już kolor, dodaj mąkę ziemniaczaną i wymieszaj.

4. Ugotowane mleko powolnym strumieniem dolewaj do miski z żółtkami, jednocześnie mieszając całość trzepaczką.

5. Z powrotem wszystko przelej do garnuszka i podgrzewaj do momentu, aż masa zgęstnieje.

Do jeszcze ciepłego budyniu dodaj kilka (ok. 6-8) kostek białej czekolady i wymieszaj do momentu, gdy kostki się rozpuszczą.

6. Gotowy budyń przełóż do większej miski, żeby szybciej mógł się wystudzić. Przykryj go też folią "w kontakcie" (czyli tak, aby dotykała dokładnie każdego kawałka wierzchu budyniu – to wszystko po to, aby nie zrobił się kożuch). Odstaw na blat w kuchni do całkowitego wystudzenia.

7. Odmierzone masło ubij mikserem na biały puch.

8. Wystudzony budyń dodawaj łyżka po łyżce do ubitego masła, jednocześnie miksując.

– Jeśli macie ochotę, to możecie dodać do tego odrobinę Malibu (likier), żeby podbić ten kokosowy smak – doradza Sugarlady.

9. Spód foremki wykładamy herbatnikami i na nie kładziemy część kremu (tak, aby przykrył wszystkie herbatniki). Czynność powtarzamy, aż skończy nam się krem lub wypełnimy całą foremkę.

– Jeśli macie ochotę, to pomiędzy krem a herbatniki możecie dać migdały – wtrąca cukierniczka.

10. Górną warstwę posypujemy wiórkami kokosowymi. Możemy też ozdobić całymi, gotowymi ciasteczkami raffaello.

Ciasto raffaello najlepiej smakuje ok. godzinę po wyjęciu z lodówki – w temperaturze pokojowej.

Wykonawczynią przepisu jest Agata Stankiewicz, znana w sieci jako Sugarlady. Specjalizuje się w słodkich wypiekach. Jest też blogerką i autorką książek kulinarnych. W sieci zgromadziła już sporą grupę wiernych fanów.

