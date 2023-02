Nie żyje aktor z "Klanu". Jego córka poinformowała o dacie ostatniego pożegnania

Zmarł Andrzej Kozak. Kiedy odbędzie się pogrzeb aktora znanego z "Klanu"? Fot. Zrzut ekranu / teatr-rampa.pl

"W dniu 23 lutego 2023 roku zmarł Andrzej Kozak, aktor naszego teatru w latach 1974-1990. Jego wspaniałe role na trwałe wpisały się w historię tego teatru. Ze smutkiem i głębokim żalem żegnamy znakomitego aktora. Jego córce, a naszej koleżance Katarzynie Kozak oraz całej rodzinie Zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia" – przekazała dyrekcja oraz zespół warszawskiego Teatru Rampa.

Jak wymienia teatr, Andrzej Kozak stworzył niezapomniane kreacje w spektaklach takich jak: "O zachowaniu przy stole" (1976) w reżyserii Mariana Jonkajtysa, "Fanfan Tulipan" (1979) w reżyserii Wieńczysława Glińskiego, "66 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta" (1983) Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Janusza Tartyłło czy "Jan Maciej Karol Wścieklica" (1985) w reżyserii Andrzeja Marii Marczewskiego.

Kozak występował także w spektaklach telewizyjnych: "Przyznaję się do winy" (1966), "Panna Maliczewska" (1969), "Pierwszy interesant" (1970), "Martin Eden" (1972) i "Akcja V" (1973) – wymienia portal filmpolski.pl, który także pożegnał na swojej stronie.

Andrzej Kozak był ojcem urodzonej w 1963 roku aktorki Katarzyny Kozak – również związanej z Teatrem Rampa w Warszawie, publiczności telewizyjnej znanej z seriali "M jak miłość", "Ojciec Mateusz", "Leśniczówka", "Przyjaciółki" czy "Klan".

Córka pożegnała aktora wzruszającym wpisem na Facebooku. Pod postem pojawiło się sporo kondolencji.

Kochani, drodzy Państwo... Dziękuję... Serce mi się kraje na milion kawałków... Smutek przeogromny i pustka ogarnia moje ciało... Ale gdyby nie Wy, pękłabym jak bańka mydlana... Słowa otuchy od Was dodają mi sił... Wiem, że czas będzie najlepszym lekarstwem... Dobrze, że Was mam...Dziękuję z całego serca... Wasze piękne słowa prowadzą mnie, wytyczają drogę, osłaniają mnie przed ciemnymi zakamarkami duszy, otulają mnie i dają nadzieję. Jakaż to ogromna siła, ile dobrej energii... DZIĘKUJĘ.