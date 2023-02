Gessler wspomina zmarłą właścicielkę Obrochtówki. "Góralka pełną gębą"

Ostatnio media obiegła smutna wiadomość. Zmarła Renata Kowalczyk – szefowa słynnej zakopiańskiej Karczmy Obrochtówka. Tymczasem Magda Gessler, która przeprowadziła tam "rewolucję", w poruszających słowach wspomina restauratorkę.

Gessler wspomina zmarła Renatę Kowalczyk. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Z popularnego zakopiańskiego lokalu Karczma Obrochtówka spłynęły przykre wieści. Zmarła szefowa restauracji Renata Kowalczyk

Wiele lat temu zawitała tam Magda Gessler. Po "Kuchennych rewolucjach" to miejsce zyskało drugie życie

Gwiazda TVN w najnowszym wywiadzie wspomina właścicielkę popularniej restauracji z Zakopanego

Magda Gessler wspomina zmarła właścicielkę Obrochtówki

Prowadząca "Kuchenne rewolucje" nie przeszła obojętnie wobec śmierci byłej uczestniczki i znanej podhalańskiej restauratorki. Wspomniała, że dobrze pamięta panią Renatę i odwiedziny w Obrochtówce.

– Pamiętam ją doskonale. Nie da się ukryć, że to była góralka pełną gębą. Z dużym uśmiechem, ogromną odwagą. Ta rewolucja była bardzo pyszna, bardzo widowiskowa no i trwała. Zrobiliśmy wtedy baranka z masła na wejście gości. Tam rzeczywiście po raz pierwszy odrodził się kult baraniny, o którym Zakopane czasem zapomina. To tam jest jedna z najlepszych pieczeni baranich w Zakopanem – przyznała w rozmowie z "Faktem". – Współczucia i kondolencje dla rodziny. Po programie udało mi się u niej dwa razy jeszcze być. Jestem przekonana, że jej rodzina, w imię jej zaangażowania i pasji, będzie kontynuował pracę mamy i babci – dodała Magda Gessler.

Śmierć szefowej jednej z najsłynniejszych restauracji w Zakopanem

Renata Kowalczyk zmarła 18 lutego. Informację przekazano na facebookowym profilu restauracji. "Nasze serca rozpadły się na kawałki, była dla nas ostoją spokoju, szefową, ale i mamą. Każdy, kto miał okazje poznać Renatę, wiedział jakim cudownym i pogodnym człowiekiem była" – napisano.

Obrochtówkę wraz z panią Renatą widzowie "Kuchennych rewolucji" poznali kilkanaście lat temu. Magda Gessler dowiedziała się o problemach lokalu i postanowiła go odwiedzić. Odcinek, w którym można było zobaczyć metamorfozę restauracji z Zakopanego, był pierwszym z trzeciego sezonu kultowego już dziś formatu. Rewolucja się udała. Ponadto karczma stała się jednym z najpopularniejszych miejsc na gastronomicznej mapie Podhala. Klimatyczny, góralski lokal ze smacznymi, tradycyjnymi potrawami przyciąga klientów z całej Polski. Gdy wchodzi się do restauracji widać masę zdjęć ze znanymi osobistościami, które również uwielbiają to miejsce. Nie brakuje też wzmianek o wizycie Gessler. Nawet te osoby, które nie oglądały materiału z Obrochtówką, mogą zobaczyć panią Renatę w każdym innym odcinku "Kuchennych rewolucji". W tzw. wizytówce programu, pod koniec klipu, to właśnie ona tańczy z Magdą Gessler.

Dodajmy, że córka właścicielki karczmy podzieliła się w sieci szczegółami dotyczącymi pogrzebu mamy. "Modlitwa różańcowa przy zmarłej odbędzie się 23 lutego 2023 roku (czwartek) o godz. 12:30 w Kaplicy Cmentarnej w Zakopanem przy ul. Podhalańskiej 61 "Na Pardałówce". Msza święta żałobna odprawiona zostanie o 13:00" – czytamy w poście.