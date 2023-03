Zamień ziemniaki w pyszne kopytka buraczane z pesto. To strzał w dziesiątkę! [PRZEPIS]

Zostały ci ziemniaki z niedzielnego obiadu i nie wiesz, co z nimi zrobić? My ci podpowiemy. Ba, nawet wskażemy krok po kroku, jakie danie z niego przyrządzić. Lubimy je przeważnie z sosem, kremowymi dodatkami, albo i zwykłe podsmażane na maśle z cynamonem. Zgadłeś! Oczywiście chodzi nam o kopytka. Różowa wersja z zielonym pesto przypomni ci o lecie!

Przepis na kopytka buraczane z pesto z natki pietruszki. Bomba witaminowa! Fot. YouTube.com / @odyżywiONA

Polski przysmak w podrasowanej wersji - kopytka buraczane z pesto z natki pietruszki

Solidna porcja żelaza i witaminy C, która wpływa na wchłanianie żelaza. Jest lekko, smacznie i kolorowo

Danie w duchu zero waste, a smakuje tak, że żadna restauracja wege nie powstydziłaby się zaserwować go na lunch czy kolację

Przepis na kopytka buraczane z pesto z natki pietruszki. Bomba witaminowa!

Kopytka - kto ich nie kocha? Kluski przypominające romby, jadane bardzo często następnego dnia, kiedy zostaje nam nadmiar ziemniaków z dnia poprzedniego. Przynajmniej ja pamiętam ten rytuał z dzieciństwa. Zapach masełka i ten charakterystyczny dźwięk podsmażanych kluseczek od razu zrywał na nogi.

Dziś pokażę wam kolejny szybki i prosty przepis z menu dr Hanny Stolińskiej z kanału OdżywiOna, gdzie przygotowuje obłędne buraczane kopytka z pesto z natki pietruszki. Po obejrzeniu na pewno zrobicie się tak głodni, że wypróbujecie ten przepis. Zresztą, kto nie lubi pysznych, rozpływających się w buzi kluseczek.

Ziemniaki ugotowane - 500g

Buraki ugotowane - 400g

Zakwas 50ml - opcjonalnie

Mąka orkiszowa - 250g

Mąka ziemniaczana - 40g

Tymianek 1 łyżeczka

Sól, pieprz

Natka pietruszki - 2 pęczki

Pestki dyni - 1/3 szklanki

Olej lub oliwa - 5 łyżek

Czosnek - 1 ząbek

Kopytka przygotowanie:

KROK 1) Gotujemy ziemniaki 500 g

KROK 2) Blendujemy lub przeciskamy przez praskę ziemniaki 500 g razem z burakami 500 g

KROK 3) Przekładamy masę do miski

KROK 4) Dodajemy mąkę orkiszową 250 g oraz ziemniaczaną 40 g

KROK 5) Wsypujemy zioła - tymianek 1 łyżeczka

KROK 6) Wlewamy zakwas z buraków 50 ml (opcjonalnie)

KROK 7) Zagniatamy ciasto

KROK 8) Podsypujemy stolnicę mąką, wyjmujemy ciasto i formujemy na kopytka

KROK 9) Nastawiamy wodę osoloną na kopytka

KROK 10) Gotujemy max. 3 minuty od wypłynięcia kopytek

Kopytka bezpośrednio możemy usmażyć po wyjęciu z wody (opcjonalnie).

Pesto przygotowanie:

KROK 1) Dodajemy 2 pęczki pietruszki do malaksera

KROK 2) Dodajemy 1 czosnek ząbku

KROK 3) Dolewamy 5 łyżek oleju lub oliwy z oliwek

KROK 4) Dodajemy wcześniej uprażone na patelni pestki dyni ⅓ szklanki

KROK 5) Miksujemy wszystko na gładką masę

KROK 6) Doprawiamy pesto solą i pieprzem

Wykładamy na talerz kopytka. Łyżeczką dodajemy pesto, a na koniec możemy udekorować wszystko listkami pietruszki. Będzie miło dla oka!

Wiedziałeś, że listki pietruszki to prawdziwa skarbnica wartości odżywczych? Witamina C występuje w niej w bardzo dużych ilościach. W 100 g natki pietruszki jest aż 178 mg witaminy C, czyli ponad trzy razy więcej niż np. w cytrynach!

Nasz układ odpornościowy musi dostawać solidne dawki witaminy C, żeby dobrze funkcjonować i chronić nas przed chorobami i drobnoustrojami. Poza tym jest ona niezbędna do produkcji kolagenu, czyli białka młodości, które tworzy pod nabłonkiem dodatkową warstwę utrudniającą przedostawanie się wirusów do organizmu.