Aż prosi się, żeby zamoczyć w nich nachoska! Wypróbuj trzy zdrowe dipy do przekąsek [PRZEPIS]

Wieczór, ciepły kocyk, ulubiony film i przekąski. Wszyscy lubimy nachosy, a jak nachosy to i szybkie "dip dip". Przestrzeganie diety nie musi oznaczać nudy, ale czy mniej kalorii oznacza mniej smaku? Oczywiście, że nie! Dipem urozmaicimy niejeden posiłek. Te są wyjątkowo pyszne. Wystarczy parę minut i gotowe.

Masz ochotę skosztować dipów, które rozkochają twoje podniebienie?

Świetnie, że jesteś! Mamy dla ciebie kilka smacznych i kolorowych propozycji do spróbowania

Fit dipy na stałe zagoszczą w twoim menu. Nic innego tylko palce lizać!

U nas znajdziecie 3 przepisy od dr Hanny Stolińskiej z kanału OżywiOna na dietetyczne, najprostsze i najsmaczniejsze sosy. Zamiast kupować gotowce, które w większości nie mają żadnych wartości odżywczych, zachęcamy do przeczytania przepisów i spróbowania jednego z nich!

Świetną alternatywą na zachowanie dłuższej świeżości takiego dipu jest przechowywanie go np. w lodówce w małym słoiczku. Gotowi? Lecimy z tematem!

Dip brokułowy

brokuł 250 g

jogurt naturalny 50 g

1 mała cebula 50 g

sól, pieprz

opcjonalnie koperek

KROK 1: Do blendera wrzucamy ugotowany al dente brokuł 250 g

KROK 2: Dorzucamy 1 małą szalotkę oraz jogurt naturalny 50 g

KROK 3: Blendujemy

KROK 4: Doprawiamy solą i pieprzem

Jeśli lubicie bardziej gęstą konsystencję – możecie użyć jogurtu greckiego. Plusem jest to, że zawiera on dużo więcej wapnia, ale też dużo więcej tłuszczu, co powoduje, że jest bardziej aksamitny.

Dip dyniowo-paprykowy

dynia 300 g

papryka konserwowa 100 g

1 łyżka octu jabłkowego

sól, pieprz

opcjonalnie kurkuma lub inne przyprawy

KROK 1: Do blendera wrzucamy upieczoną dynię hokkaido (ze skórką) 300 g

KROK 2: Dodajemy paprykę marynowaną 100 g

KROK 3: Dodajemy ocet jabłkowy

KROK 4: Wsypujemy zioła prowansalskie

KROK 5: Wsypujemy ostrą paprykę

KROK 6: Doprawiamy solą i pieprzem

Dynia to świetne warzywo nadające się do słonych przekąsek. W połączeniu z papryką marynowaną podkręci smak chipsa. Warzywo to posiada witaminę A – im bardziej pomarańczowe, tym więcej karotenu, B1, B2, PP, E i C., a także żelaza, fosforu, magnezu oraz selenu, cynku, miedzi i manganu.

Dip ogórkowy

ogórki kiszone lub konserwowe 200 g

1 cebula 50 g

1 jajko

jogurt naturalny 50 g

sól, pieprz

opcjonalnie koperek

KROK 1: Wrzucamy do blendera pokrojone w kostkę ogórki kiszone 200 g

KROK 2: Dodajemy 1 jajko ugotowane na twardo

KROK 3: Dorzucamy posiekaną szalotkę 50 g

KROK 4: Wlewamy jogurt naturalny 50 g

KROK 5: Blendujemy

KROK 6: Doprawiamy solą i pieprzem

Jeśli dip okaże się zbyt gęsty – należy wlać trochę soku z kiszonego ogórka. To działa.

Bez wątpienia ogórki kiszone należą do naturalnych probiotyków. Ogórki kiszone są produktem niskokalorycznym, a dodatkowo są źródłem witamin z grupy B, magnezu, potasu, żelaza i wapnia. Poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci. Nie znam osoby, która by nie wypiła choć raz wody po ogórkach prosto ze słoja.

Łap za blender i przygotuj te proste dipy. Twoje kubki smakowe będą tańczyć makarenę. Możesz je pałaszować z nachosami, waflami ryżowymi, świeżym pieczywem czy kawałkami warzyw takich jak pokrojona marchewka, papryka, kalarepa, biała rzodkiew.