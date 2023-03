Z nane w Starożytnym Rzymie, ale udoskonalone przez Francuzów – omlety. Fantastyczny tłuszczowo-białkowy posiłek, który da ci siłę do pracy lub do zrobienia porządnego treningu. Jest to extra opcja dla ludzi, którzy są na diecie ketogenicznej. Spróbuj przyrządzić go na słono z rozpływającym się w ustach łososiem wędzonym.





Pomysł na pyszne i zdrowe śniadanie? Omlet bogaty w witaminę D z łososiem to petarda! [PRZEPIS]

Joanna Stawczyk

