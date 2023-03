Smash Burger jak z topowej burgerowni we własnym domu? To naprawdę proste [PRZEPIS]

W Stanach Zjednoczonych szeroko znany, w Polsce popularne od kilku lat. Smash burger. Jest to burger, który jak sama nazwa wskazuje, przygotowywany jest poprzez specjalną technikę, tzn. umieszczenie mielonej (najlepiej wołowiny) na dymiącym, rozgrzanym grillu oraz rozbijaniu, prasowaniu jej stosunkowo cienko przy użyciu ciężkiej łopatki. Zobacz, jak przyrządzić go krok po kroku.

Przepis na genialnego Smash Burgera. Hit z TikToka, który przygotujesz sam Fot. YouTube.com / @UMAMI

Uwielbiasz burgery, ale nie wiesz, na który przepis się zdecydować?

Polecamy ten! Smash nieco różni się od zwykłego, klasycznego burgera

Przyrządzenie zajmie ci chwilę, a twoje kubki smakowe oszaleją z radości

Przepis na genialnego Smash Burgera. Hit z TikToka, który przygotujesz sam

Prowadzący kanału UMAMI zaznacza, że technika smażenia to najistotniejsza różnica w przygotowaniu zwykłego burgera a smash burgera. Smash burgera robimy kładąc kulkę mięsa na bardzo rozgrzaną płytę grilla, a następnie dociskamy ją bardzo mocno łopatką do uzyskania cieniutkiej warstwy mięsa.

Dzięki temu sposobowi oraz bardzo dużej temperaturze grilla mięso zyskuję fajną, skarmelizowaną oraz chrupiącą skórkę, którą nazywamy crust. Mimo tak wysokiej temperatury i spłaszczeniu mięsa na cienką warstwę pozostaje ono bardzo soczyste, delikatne w środku, a smak jest obłędny!

Klasycznego burgera chyba znają wszyscy. Kawał solidnego mięcha. Tutaj musimy być ostrożni podczas smażenia. Temperatura musi być niższa, gdyż mięcho przez to, że jest grubsze, spaliłoby się na zewnątrz, a w środku pozostałoby surowe. Smażymy go zdecydowanie dłużej, niż smash-nego, ale jak to mówią – jak kocha, to poczeka.

Polacy coraz bardziej zagłębiają się w technikę przygotowywania smash burgerów. Widać to między innymi na cieszącym się popularnością TikToku. Widać jak nowy trend wpada w viral, sprawiając, iż sami obserwatorzy zaczęli robić je w ogromnej skali. Jest to szybkie, proste i smaczne! A to lubimy najbardziej.

400 g wołowina mielona

80 g cheddar plastry

20 g musztarda żółta

30 g majonez

30 g masło

2 x bułka do Burgerów

30 g sałata lodowa

1/2 pomidor malinowy

1/3 czerwona cebula

KROK 1) Kroimy bułeczki i smarujemy masłem

KROK 2) Kroimy cebulkę w piórka

KROK 3) Kroimy pomidora w plastry

KROK 4) Kładziemy mięso na rozgrzanej patelni lub grillu, obok kładziemy bułeczki

KROK 5) Rozbijamy mięso na cienkie plastry oraz dodajemy masło

KROK 6) Przewracamy mięsko na drugą stronę

KROK 7) Kładziemy ser cheddar na usmażone mięso, zakrywamy pokrywką do roztopienia sera.

KROK 8) Smarujemy sosem podsmażone bułeczki - wiadomo, nie żałujemy

KROK 9) Dodajemy sałatę, na to smashnego, pomidor, cebulka, przykrywamy bułką i gotowe!

Przygotowanie sosu:

Majonez 30 g łączymy z musztardą miodową 20 g (albo taką, jaką lubisz) i mieszamy do połączenia składników.

SMASH BURGER to jeden z najchętniej sprawdzanych przepisów od Daniela Brzezińskiego z kanału UMAMI. Jeśli jeszcze nie próbowaliście, biegnijcie do sklepu po składniki, a potem do kuchni. Jest naprawdę smash-ny!

Jedni zostaną sercem za klasycznym burgerem, a drudzy po spróbowaniu pokochają smak cienko wysmażonego mięsa.