Jak zrobić zakręcone ogórki po azjatycku? Odświeżający dodatek, który pokochasz [PRZEPIS]

Tiktokowe ogórki, a tak naprawdę sałatka z ogórków w stylu azjatyckim. Będzie kwaśno, pikantnie, słodko, chrupiąco i odświeżająco. Będzie po prostu azjatycko. Musicie to zrobić! Jest to cudowny klasyk kuchni azjatyckiej. Wspaniała propozycja jako dodatek do obiadu, ale również jako zwykła przekąska.

Przepis na zakręcone ogórki po azjatycku. Klasyk, który podbił TikToka Fot. YouTube.com / @UMAMI

Przepis na zakręcone ogórki po azjatycku. Klasyk, który podbił TikToka

Przepis od Daniela Brzezińskiego z kanału UMAMI ułatwi wam przygotowanie sałatki z zakręconych ogórków, które smakują jak z najlepszej azjatyckiej knajpy. Sprawdzą się idealnie m.in. jako dodatek do pikantnego kurczaka z ryżem. Twoje pobudzone kubki smakowe sprawią, że będziesz tańczyć na siedząco wczuwając się w każdy kęs.

Do tego przepisu będziemy potrzebować pałeczek do sushi lub grillowych patyczków, tak aby w pewnym momencie ostrze noża zatrzymało się na ogórku, a nie przekroiło go nam do końca.

Pałeczki układamy po jednej i po drugiej stronie ogórka. Kroimy go po skosie, a następnie obracamy go na drugą stronę i robimy to samo. Powstaje nam ozdoba choinkowa – a raczej jadalna harmonijka. Następnie tniemy na mniejsze kawałki.

Kolejno nasze ogórki wrzucamy do naczynia, solimy i pozostawiamy na 15 minut do puszczenia wody z ogórków. Staną się wtedy mięciutkie i chrupiące. I o to nam właśnie chodzi.

Po 15 minutach płuczemy ogórki pod zimna wodą z nadmiaru soli. Po całym tym procesie zaczynamy przyrządzać naszą marynatę. Dodajemy ocet ryżowy, olej sezamowy, sos sojowy, pastę chilli (np. sambal oelek) i odrobinę cukru dla złamania słoności i ostrości.

Jeśli lubisz czosnek – nie krępuj się i wciśnij ząbek lub dwa. Czosnek to pogromca infekcji, ponieważ wykazuje właściwości przeciwbakteryjne. Jest pomocny w zapobieganiu i leczeniu przeziębienia.

Mieszamy całość tak, aby smaki się połączyły, a ogórki wchłonęły pięknie marynatę. Polecamy, aby cały proces trwał ok. godzinę (jak poleżą dłużej, będą jeszcze lepsze, bo bardziej aromatyczne).

Na koniec przed podaniem koniecznie posyp je białym sezamem! On podkręci potrawę swoim słodkim, delikatnym smakiem orzecha.

3-4 szt. ogórki

sól

50 ml sos sojowy

20 ml ocet ryżowy

1 łyżka pasta chilli

30 g cukier

15 ml olej sezamowy

2 łyżki sezam ziarna prażone

ząbek czosnku - opcjonalnie (dla zabicia wirusów i bakterii)

KROK 1) Potrzebujemy 3-4 ogórki, następnie kroimy je z pomocą pałeczek do sushi po skosie z obu stron (zobacz na filmiku poniżej)

KROK 2) Solimy ogórki, czekamy 15 min do puszczenia wody

KROK 3) Po 15 min płuczemy nasze ogórki pod zimną wodą

KROK 4) Kolejno dodajemy 50 ml sosu sojowego, 20 ml octu ryżowego, 15 ml oleju sezamowego

KROK 5) Następnie dajemy 1 łyżkę pasty z chilli i 30 g cukru - mieszamy całość

KROK 6) Odstawiamy ogórki do lodówki na 1 godzinę

KROK 7) Przed podaniem sypiemy na ogórki 2 łyżki sezamu prażonego

KROK 8) SMACZNEGO! Wcinaj do woli.

Polecamy zrobić z większym zapasem, bo można się od nich uzależnić. Jeśli lubicie kuchnię azjatycką, to zapewniamy – będziecie wniebowzięci tym smakiem.