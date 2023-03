Triple meat sandwich – kanapka jak ze Scooby Doo! Marzenie z dzieciństwa na talerzu [PRZEPIS]

Który kozak jest na nią gotowy, aby ją pochłonąć w całości? Dacie radę tak jak Kudłaty i Scooby Doo? Myślę, że tak! Dlatego śmiało łapcie przepis na triple meat sandwich, który znajduję się na kanale UMAMI. To marzenie fanów kultowej kreskówki. Lećcie po składniki i tak jak Daniel Brzeziński przygotujcie ją u siebie w domu! Do dzieła!

Przepis na TRIPLE MEAT SANDWICH. Kanapka jak ze Scooby Doo! Fot. YouTube.com / @UMAMI

Kochasz kanapki, ale masz już po dziurki w nosie tych klasycznych polskich z serem, szynką albo podwawelską?

Extra, zostań z nami do końca. Łap przepis na triple meat sandwich

Jest tak wielka, że koniecznie przed zjedzeniem zrób sobie z nią selfie

Twoja druga połówka, gdy zobaczy tę kanapkę, na pewno będzie chciała gryza

Przepis na TRIPLE MEAT SANDWICH. Kanapka jak ze Scooby Doo!

Kanapka to najpopularniejsze danie śniadaniowe, pałaszowana praktycznie codziennie. Przygotowywana na milion różnych sposobów. Od tych najprostszych po te skomplikowane. My jesteśmy za tymi, które robi się szybko.

Triple meat sandwich, czyli kanapka rodem z legendarnej kreskówki "Scooby Doo", to totalny sztos. Z powodzeniem ta pozycja zastąpi lunch albo i obiad. Zabierzesz ją do pracy, w podróż, albo na piknik! Swoją wielkością zaskoczy niejednego kanapkożercę.

chleb tostowy - najlepiej wypieczony w domu

mix szynek, wędlin

60 g majonezu

30 g musztarda amerykańska lub dijon

10 g drobno posiekanej pietruszki

2 ząbki czosnku

Chleb tostowy

1 pomidor malinowy

1/4 sałaty lodowej

1 szt. czerwona cebula

ser szwajcarski lub cheddar

Przygotowanie sosu:

KROK 1) Do miski wrzucamy posiekane 2 ząbki czosnku

KROK 2) Dodajemy 60 g majonezu i 30 g musztardy amerykańskiej lub dijon

KROK 3) Siekamy 10 g pietruszki i dodajemy do masy

KROK 4) Wszystko razem mieszamy oraz doprawiamy solą i pieprzem

Składanie kanapki:

KROK 1) Chleb (może zrobić domowy – tu przepis) kroimy na grubość 2 cm. Rozsmarowujemy masło na jedną i drugą połówkę. Na patelnie lądują tosty i smażymy je do pięknego, złocistego koloru.

KROK 2) Siekamy rozmiażdżony czosnek drobno i dajemy go do miseczki. Do tego dorzucamy majonez, żółtą amerykańską musztarda (lub dijon). Doprawiamy wszystko szczyptą soli oraz szczyptą pieprzu. Dodajemy drobno posiekaną pietruszkę i mieszamy razem wszystko. Gwarantuję, że po spróbowaniu samego sosu już nie będziesz mógł/mogła doczekać się efektu końcowego.

KROK 3) Tosty przekręcamy na drugą stronę. Następnie przygotowujemy sobie warzywa – kroimy na cienkie plasterki umytego wcześniej pomidora i obieramy czerwoną cebulę.

KROK 4) Zdejmujemy tościk z patelni, smarujemy sosem. Kładziemy szynkę, salami i pastrami. Na górę mięsną układamy sałatę, na to ser – oczywiście podwójny, dalej pomidor, cebula czerwona. Następnie kolejny liść sałaty, na to kolejną warstwę sosu i mięcha.

Smarujemy na koniec drugą połówkę wysmażonego chleba sosem i zamykamy całość, żeby nic nam przypadkiem z tej pięknej piramidy nie wyleciało. To jest kanapka szefa!

KROK 5) Szybkie zdjęcie i smacznego!

Kudłaty i Scooby Doo zawsze w walce z potworami pamiętali to tym, żeby nie robić tego na pusty żołądek. Musieli mieć siłę do uciekania. Ty też pamiętaj, żeby zabierać się do pracy lub innych obowiązków z pełnym brzuchem. Twoje dzieci również pokochają tę kanapkę.