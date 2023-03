Szybki pomysł na obiad. Ten makaron z pysznym ostrym sosem zrobisz w zaledwie 11 minut [PRZEPIS]

Weronika Tomaszewska

– Ten makaron nie da się spie***rzyć. On zawsze się udaje. Jest extra szybki do zrobienia, dlatego często robię go w domu na obiad – przyznaje wykonawca Pascal Brodnicki. Oto dokładny przepis na makaron z ostrym sosem, który zrobisz w zaledwie 11 minut.