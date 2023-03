Nie tolerujesz laktozy? Koniecznie spróbuj śniadaniowego twarożku z tofu ze szczypiorkiem [PRZEPIS]

Twarożek ze szczypiorkiem to najczęściej wybierany i lubiany sposób na przyrządzenie obfitego posiłku śniadaniowego. Ci, którzy nie tolerują laktozy, albo z jakichś powodów zrezgnowali z niej, nadal wspominają jego smak. Ale po co wspominać, jak można przygotować wersję z tofu! Jest naprawdę przepyszna. Sam przetestuj.

Przepis na śniadaniowy twarożek z tofu ze szczypiorkiem. Opcja bez laktozy! Fot. YouTube.com / @odżywiONA

Kanapka z twarożkiem ze szczypiorkiem to życie. Klasyk, który gości codziennie w wielu polskich domach

Myślę, że jesteś gotowy na odjechaną wersję twarożku z tofu - bez laktozy!

Skuś się na taką wersję śniadania. Nie daj się prosić

Przepis na śniadaniowy twarożek z tofu ze szczypiorkiem. Opcja bez laktozy!

Nic nie zastąpi świeżo wypieczonej ciepłej bułeczki, posmarowanej masełkiem, a na to rozdrobniony wcześniej twaróg w misce, ze śmietaną i szczypiorkiem, doprawiony solą i pieprzem. Do tego posłodzona herbatka earl grey z cytrynką. Mniam! Smak dzieciństwa!

Dzisiaj mamy dla was przepis Hanny Stolińskiej z kanału OdżywiOna na pyszne smarowidło, ale w wersji wegańskiej! Czy będzie podobny w smaku do tego klasycznego twarożku? A może będzie lepszy? Jest na to jeden sposób! Musicie go zrobić i spróbować.

Weganie wykluczają ze swojej diety produkty odzwierzęce, czyli mleko i produkty mleczne, jajka, miód, wszystkie rodzaje mięsa, drób, ryby i owoce morza. Doskonałym źródłem białka jest właśnie tofu. Jest to najpopularniejszy składnik w diecie weganina.

Właśnie to będzie nasz główny składnik podrasowanego twarożku ze szczypiorkiem, który mam nadzieję, że ci zasmakuje.

pomidorki koktajlowe - 140 g

pieprz mielony

czarnuszka

szczypiorek, ok. 5 łyżeczek

olej rzepakowy - 15 g, ok. 1/5 łyżki

sok z cytryny - 2 łyżki

napój sojowy naturalny bez cukru - 40 g

tofu naturalne (najlepiej fortyfikowane Ca) - 90 g

sól - ok. 3 g

kurkuma - ok. 3 g

ETAP 1) Aby nasz twarożek z tofu miał konsystencję "przysłowiowego twarożku", musimy go zakwasić najlepiej sokiem z cytryny. Następnie dodajemy napój sojowy bez cukru. Pamiętajcie, aby wybierać napoje fortyfikowane - czyli wzbogacane wapniem.

ETAP 2) Dla właściwej konsystencji i gładkości dodajemy olej rzepakowy. Podkręcamy smak, dodając 3 g kurkumy. Do masy dosypujemy szczyptę pieprzu oraz szczyptę soli i możemy wszystko razem miksować na gładką pastę.

ETAP 3) Przekładamy twarożek na miseczkę, osypujemy obficie drobno pokrojonym szczypiorkiem. Dodatkiem mogą być również pomidorki koktajlowe. Na koniec całość posypujemy czarnuszką.

Przekonaj się do czarnuszki! Ma miły orzechowy smak, ale przy tym masę właściwości leczniczych. Wzbogaca naszą dietę o cenne elementy, takie jak kwasy omega 3 i kilkanaście witamin. Korzystnie wpływa na wątrobę, nerki oraz układ trawienny, obniża poziom cukru we krwi i ciśnienie krwi. Olej z nasion czarnuszki doskonale sprawdza się przy problemach skórnych, takich jak np. trądzik, łuszczyca, a także egzema czy atopowe zapalenie skóry.

Twarożek z tofu to idealna pozycja dla osób, które nie jedzą nabiału ze względów zdrowotnych np. mają alergię na białko mleka krowiego, czyli na kazeinę lub nietolerancję laktozy. Objawami nietolerancji są bóle brzucha, za czym idą wzdęcia, nadmierna ilość gazów, a także nudności i wymioty.

Laktoza jest to nic innego jak cukier występujący w mleku i produktach mlecznych. Jednak pamiętajmy, że mleko kozie czy owcze również jest bogate w ten składnik pokarmowy! Jest to dość zauważalne w dzisiejszych czasach, że młodzież wybiera już z marszu napoje owsiane. Można powiedzieć, że stał się to dość popularny zamiennik zwykłego mleka.