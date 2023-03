Śnił ci się ostatnio twój ex? Sen o byłym ma masę interpretacji – oto co mówi psycholog

Kliknęłaś, bo zapewne znasz to uczucie. Ktoś, kto zniknął z twojego życia, pojawił się w twoich snach. Być może rozstaliście się w złości, ale w twoich snach czujesz, jakbyście byli idealną parą? A może o byłym nie myślałaś od lat i poczułaś się nieswojo, śniąc o nim, gdy masz już nowego partnera? Senniki mają na to wiele interpretacji, a nauka? Psycholog Monika Dreger wyjaśnia, że sen o byłym może nam dużo powiedzieć – ale niekoniecznie jest to znak, że mamy zadzwonić do ex.

Co oznacza sen o ex? Photo by Kinga Cichewicz on Unsplash

Sen o byłym to jedna z sennych wizji, której interpretacji najczęściej szukamy – wiele kobiet uważa, że sen należy tłumaczyć sobie jako znak, który podpowiada, co zrobić z przeszłą relacją

Do sennikowych interpretacji radzimy podchodzić z dużym dystansem

Terapeutka par wyjaśnia jednak, że sen o byłym nie jest przypadkowy – oto, co może oznaczać w kontekście naszego stanu psychicznego

Śnił mi się mój ex...

Zanim przyjrzymy się, co na ten temat mówi psychologia, przejrzyjmy kilka najpopularniejszych interpretacji. W senniku sen o byłym partnerze ma kilkanaście znaczeń, a co charakterystyczne dla sennikowych obrazów, każdy nawet najmniejszy szczegół snu, zupełnie zmienia to, w jaki sposób mamy go odczytywać.

Np. sen o naszym byłym partnerze, który ma przy sobie dziecko, nie oznacza wcale, że pragnęłyśmy założyć z nim rodzinę, a odczytywać mamy go raczej jako metaforę – niczym dziecku, któremu brakuje rodzica, brakuje nam bliskości, którą miałyśmy w naszym poprzednim związku.

Jeśli śni nam się nasza pierwsza miłość, ma to natomiast oznaczać, że aktualnie brakuje nam poczucia bezpieczeństwa i zapominamy o tym, co sprawia nam radość. Ma to być także sygnał do odświeżenia znajomości z dzieciństwa.

Jeśli były partner śni nam się z nową dziewczyną, to po prostu znak, że nadal jesteśmy o niego zazdrosne, ale także, że brak nam pewności siebie, a zazdrość może dotyczyć także tego, że on ruszył dalej, a my w swoim życiu stoimy w miejscu.

Przede wszystkim jednak sen o ex tłumaczony jest w sennikach jako znak, że nadal naszego byłego partnera kochamy, tęsknimy za nim, nie możemy pogodzić się z rozstaniem i być może to sygnał, by nasz kontakt odnowić. Tyle mówi "sztuka czytania snów", a co na to nauka? Terapeutka par Monika Dreger wskazuje, co sen o byłym może mówić o naszym stanie psychicznym i podejściu do relacji.

Sen o byłym – co mówi psychologia

Wiele kobiet, które poczuło się niekomfortowo, wybudzając się ze snu o byłym, może odetchnąć z ulgą. Jak podkreśla psycholożka, zakładanie, że sam fakt śnienia o ex jest dowodem, że za nim tęsknimy, to zbytnie uproszczenie.

Sen o ex może być jednak sygnałem, że mamy w swoim życiu poczucie niedomknięcia, bo być może to rozstanie jest wydarzeniem, na które nie byłyśmy gotowe albo zastanawiamy się, czy to była dobra decyzja. Może to być też efekt tego, że w czasie rozstania towarzyszyły nam silne negatywne emocje – rozstanie przebiegło podczas wielkiej awantury lub powiedziałyśmy coś, czego do tej pory żałujemy, a zabrakło czasu na wyjaśnienie tej kwestii.

W nocy zazwyczaj śnimy o tym, co nas niepokoi w ciągu dnia, nawet jeśli nie jesteśmy tego w pełni świadomi. Kluczowe w tym, dlaczego były "nawiedza" nas w snach są dwie kwestie: czas, który minął od rozstania oraz sposób, w jaki się rozstaliście.

Czy rozstanie było decyzją podjętą przez was oboje i odbyło się w zgodzie?

Czy to ty zostawiłaś jego?

Czy to on zostawił ciebie?

Jeśli rozstanie miało miejsce niedawno lub mimo upływu lat, myśli na temat byłego powracają nie tylko w nocy, Monika Dreger wskazuje, że sen może być po prostu efektem tego, że nie odbyliśmy żałoby po zerwaniu związku.

Przychodzą do mnie pacjenci, którzy nie mogą poradzić ze śmiercią bliskiej osoby, chociaż wydarzenie to miało miejsce lata temu. Pomagam takiej osobie przejść przez tą żałobę – odpłakać ją, domknąć. Tak samo jest ze związkami, które się kończą – na skali stresu rozstanie jest niewiele niżej niż śmierć bliskiej osoby. Żałobę po związku można domknąć pod opieką psychologa – sny są po prostu sygnałem, że nie osiągnęliśmy pełnego psychicznego spokoju.

Co ciekawe, do wielu kobiet partner we śnie powraca, gdy są już w nowym związku. Wybudzenie się ze snu, w którym doszło do namiętnego pocałunku ze swoim byłym, gdy obok leży nowy partner, nie należy do przyjemnych doświadczeń... Jednak nawet szczęśliwe i zakochane kobiety śnią o swoich byłych. Taki sen w rzeczywistości nie musi jedynie oznaczać, że chciałabyś do byłego wrócić.

Sen o byłym partnerze może się także pojawiać, gdy jesteśmy już w innym związku, ale dzieje się w nim coś, co sprawia, że zaczynamy porównywać go do związku poprzedniego. Mówimy sobie – "tamten związek był jednak dla mnie lepszy", bo po prostu w toku nowej relacji odkryłyśmy, że ta nie pod każdym względem nam pasuje. Nowy związek nie dał nam poczucia domknięcia, nadal pojawiają się w nas wątpliwości.

Sen o byłym może więc być reakcją na to, że w nowym związku czegoś nam brakuje lub przypominać nam o błędach, które popełniliśmy w starej relacji i obawiamy się ich w nowej.

Sen o ex to znak, żeby się do niego odezwać?

Odpowiedzmy jednak na pytanie, które w głowach wielu z nas mogło pojawić się po podobnym śnie. Przyznajmy, że serce wygrywa u nas z rozumem, gdy pytamy samą siebie, czy sen to znak, by odezwać się do byłego? Psycholog wskazuje, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, a przyjrzeć powinniśmy się raczej emocjom, które towarzyszą nam w ciągu dnia poza senną jawą.

Powinnyśmy odpowiedzieć sobie na pytania:

Jak przebiegło rozstanie?

Dlaczego w ogóle się na nie zdecydowaliście?

Kto zakończył relację?

Czy było to zerwanie, w którym kierowaliście się rozsądkiem czy uczuciami?

Jak zauważa Monika Dreger, ludzie często rozstają się mimo tego, że żywią do siebie jeszcze jakieś uczucia. Kierują się wtedy kalkulacją, rozsądkiem, co nie oznacza, że mogą ot, tak wyłączyć uczucia i emocje.

To, że ktoś podjął decyzję o rozstaniu, zupełnie nie oznacza, że jest mu łatwo. Decyzja o rozstaniu często jest bardzo trudna, a podjęcie jej wymaga wysiłku emocjonalnego i nic dziwnego, że odreagowujemy ją we śnie.

Po śnie może pojawić się taka pokusa, by odezwać się do byłego i w tym momencie trzeba ponownie zastanowić się nad tym, czemu wcześniej ta decyzja o rozstaniu została podjęta. Jeżeli masz przekonanie, że ta decyzja była zła i jej żałujesz na poziomie świadomym, to zastanów się i być może powinnaś się do niego odezwać. Jeśli świadomie masz przekonanie, że to była świetna decyzja, ale pojawił się sen, powiedziałabym, żeby raczej wstrzymać się z odzywaniem do partnera, bo nadal jesteśmy w procesie rozstawania się.

Jak zauważa psycholog, decyzja o rozstaniu po czasie może wydawać się błędna i jeśli czujemy, że tęsknota czy pustka trwa także w ciągu dnia, musimy same podjąć decyzję czy warto rozważyć wejście do tej samej rzeki po raz drugi.

Jeśli jednak sen o rozstaniu powraca, chociaż nie ma już szansy na powrót do związku, warto skorzystać z pomocy psychologa, który pomoże nam przejść fazy żałoby po rozstaniu tak, by poczuć, że ten etap w życiu naprawdę zakończyliśmy.