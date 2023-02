Jann poszedł do "Dzień dobry TVN". Powiedział o wyjeździe z Polski i wsparciu znanego artysty

Jann zaskarbił sobie sympatię eurowizyjnych fanów piosenką "Gladiator", która, jak tłumaczył, opowiada o jego wrażeniach dotyczących wejścia w świat show-biznesu. 23-latek po zamieszaniu w TVP w związku z wyborem Blanki, pojawił się na kanapach w "Dzień dobry TVN". Opowiedział o swojej artystycznej ścieżce oraz o znajomości ze znanym piosenkarzem.

Dopiero powoli stygną emocje po polskich preselekcjach do Eurowizji 2023

Zatriumfowała Blanka Stajkow z utworem "Solo", ale to na jego zwycięstwo liczyła większość publiczności i internautów

Jann, czyli 23-letni autor piosenki "Gladiator" pojawił się w programie śniadaniowym TVN

Tam wyznał, jak przyjął porażkę. Ponadto opowiedział o serdecznej znajomości z Ralphem Kaminskim

Jann w "Dzień dobry TVN". Wyjawił, co łączy go ze słynnym artystą

Wraz z ogłoszeniem zwyciężczyni krajowych preselekcji do Eurowizji 2023, czyli Blanki, w internecie rozgorzała głośna dyskusja. Fani konkursu twierdzą, że wygrana należała się wokaliście o pseudonimie Jann - czyli 23-letni Jan Rozmanowski. Karierę muzyczną rozpoczął niespełna trzy lata temu. Debiutował piosenką "Do You Wanna Come Over", później wydał m.in. kawałki "One missed call" oraz "Promise".

W połowie 14 października minionego roku Jann opublikował w sieci teledysk do utworu "Gladiator". Wideo klip może pochwalić się ponad milion wyświetleń. Rozmanowski przyjął zaproszenie do "Dzień dobry TVN". Tam w rozmowie z Ewą Drzyzgą i Agnieszką Woźniak-Starak skomentował swój udział w polskich preselekcjach do Eurowizji.

– Czuję się wygrany. Dla mnie to jest bardzo fajne, że zebrałem wokół siebie takich ludzi, którzy mnie wspierają. Mogę działać i tworzyć z jeszcze większym wsparciem i większą liczbą odbiorców – oznajmił. – Jestem z muzycznej rodziny. Od dziecka robiłem coś z muzyką i trochę w ustawieniach domyślnych miałem to, że będzie zajmował się muzyką – wyjaśnił Jann, podkreślając, że na swoim koncie ma wyprowadzkę z Polski.

Uczęszczał do Flynn Performing Arts School, jak również studiował wokal na uczelni BIMM w Londynie. Obecnie mieszka w Warszawie.

Kiedy wyprowadziłem się do Wielkiej Brytanii, nauczycielka śpiewu zauważyła, że śpiewam kontratenorem, powiedziała, że to niesamowity głos i zaczęła mnie kształcić w tym kierunku. Całą rodziną zdecydowaliśmy się wyjechać do Irlandii Północnej, gdy miałem 15 lat. Moi znajomi zmieniali szkołę, a ja zmieniałem wszystko. Ostatecznie wyszło na dobre, skończyłem szkołę z najlepszym wynikiem.

Artysta został dopytany przez prowadzące porannego pasma o to, skąd czerpie inspiracje. – Staram się tworzyć spójnie. Nie tylko muzykę, ale też cały wizerunek. Staram się coś przekazać, to ma kontekst – wyjaśnił.

23-latek nie omieszkał wspomnieć o swoim starszym koledze z branży. Nie jest tajemnicą, że przy okazji preselekcji na Instagramie Ralph Kaminski bardzo wspierał go i zachęcał internautów do głosowania na utwór "Gladiator". Co ich łączy? Otóż Janna mogliśmy zobaczyć jako support w trasie koncertowej "Bal u Rafała".

– On jest kompletnym artystą. To, że możemy współpracować, mieć ze sobą coś wspólnego, to dla mnie ogromny zaszczyt. To jest dobrze naoliwiona maszyna, on wie, co robi – zaznaczył.

Przypomnimy, że Kaminski podczas gali Fryderyki 2022 zgarnął aż dwie prestiżowe nagrody w kategoriach Album Roku - Piosenka Poetycka i Literacka oraz Artysta Roku. Potem w listopadzie został laureatem MTV EMA 2022 w kategorii Najlepszy polski artysta. – Jestem zaszczycony, bardzo dziękuję moim fanom i wszystkim, którzy na mnie głosowali – przekazał artysta w nagraniu zamieszczonym na Instagramie.