P owstaje w fabryce Stellantis w Tychach i już w kwietniu zobaczymy go na polskim rynku. Ile ma wspólnego z charakterem Jeepa? W detalach całkiem sporo, o czym przekonałem się na własne oczy. Avenger to najmniejszy model w ofercie marki, który za chwilę może być sprzedażowym hitem. I co ciekawe – będzie dostępny nie tylko w wersji elektrycznej.





Widziałem z bliska nowego Jeepa. Polacy załapią się na specjalną niespodziankę w ofercie

Łukasz Grzegorczyk

