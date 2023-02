PiS kpi z PO. Pokazali spot, który ma wyśmiewać program Trzaskowskiego

Prawo i Sprawiedliwość postanowiło uderzyć w opozycję i opublikowało "Program Platformy Obywatelskiej" według Rafała Trzaskowskiego. W filmie udostępnionym na oficjalnym profilu PiS po raz kolejny odniesiono się do raportu organizacji C-40. Prezydent Warszawy został natomiast powiązany z "aferą mięsną".

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało "Program Platformy Obywatelskiej" według Rafała Trzaskowskiego

W spocie autorzy szydzą z prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, przywołując jego wypowiedzi z Campus Polska Przyszłości

Wideo prezentuje jak ma wyglądać "walka o czyste powietrze według Rafała Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej"

Wideo opublikowane na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze rozpoczyna się słowami: "Program Platformy Obywatelskiej - prezentuje Rafał Trzaskowski". W nagraniu zestawiono wypowiedzi, w których prezydent Warszawy, podczas Campus Polska Przyszłości odnosi się do działalności C-40. Do tej inicjatywy należą miasta z całego świata, w tym także Warszawa. – Pan Rafał jest lepszym handlowcem, niż samorządowcem. Potrafi sprzedać nawet największy bubel jako towar pierwszej jakości – komentuje narrator odnosząc się do słów Trzaskowskiego na temat działań ekologicznych.

"Walka o czyste powietrze wg. Rafała Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej"

Autorzy filmu postanowili zaprezentować, jak ma wyglądać "walka o czyste powietrze według Rafała Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej".

PiS zarzuca prezydentowi Warszawy poparcie dla zawartych w raporcie propozycji ograniczenia konsumpcji towarów, takich jak mięso czy nabiał. W spocie narrator mówi: "pan Rafał dietetyk zaleca - ograniczenie spożycia nabiału do 90 kilogramów rocznie na osobę, obecnie spożycie to 200 kilogramów, czyli za Platformy będzie szklanka mleka dziennie".

W nagraniu jest też mowa o tym, że Platforma Obywatelska zgodnie z zaleceniami C-40 chce wprowadzić ograniczenia na zakupy odzieży czy loty samolotami. Przy tym wątku przypomniano, że politycy Koalicji Obywatelskiej tacy jak Grzegorz Napieralski, Sławomir Nitras i Jacek Protasiewicz latali na koszt podatników po około 300 razy. Narrator nazywa ich "pseudoekologami z Platformy Obywatelskiej".

Rafał Bochenek: Czy naprawdę chcemy żeby Platforma Obywatelska rządziła?

Na konferencji prasowej rzecznik PiS Rafał Bochenek i europoseł PiS Tomasz Poręba krytykowali założenia programu wyborczego Platformy Obywatelskiej.

– Czy naprawdę chcemy, żeby Platforma Obywatelska rządziła, żeby taki program właśnie był realizowany. Program, który polega na ograniczeniu wolności polskich obywateli w dostępie chociażby do żywności, do mięsa, nabiału (...). To dzisiaj Rafał Trzaskowski chce wdrażać w Warszawie, o tym mówi na wielu konferencjach międzynarodowych, składa deklaracje, że takie rozwiązania będą wprowadzane – mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że to właśnie PiS "jest gwarantem tego, że ta lewacka, szaleńcza rewolucja ideologiczna nie będzie w Polsce realizowana".

Kaczyński komentuje raport C-40

Raport przygotowany dla organizacji C-40 Cities został opublikowany w 2019 roku. Zawarto w nim propozycje działań, które mogłyby pomóc w ograniczeniu globalnego wzrostu średniej temperatury. Wówczas pojawiło się wiele kontrowersji na ten temat. W ostatnim czasie odniósł się do niego także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" propozycje te nazwał "szaleństwem".

– Chcę to mocno podkreślić: my jesteśmy za wolnością, nie chcemy sztucznych ograniczeń w imię jakichś ideologii. Od nas Polacy nigdy nie usłyszą, że mają ograniczyć jedzenie mięsa, picie mleka, że mają obowiązek zmienić samochód na elektryczny albo nosić dwie koszule czy sukienki – mówił prezes PiS.