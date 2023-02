Marsz Niepodległości usunął Bąkiewicza! Wiadomo, jakie były powody

Zarząd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości wykluczył z grona członków Roberta Bąkiewicza. Informację tę przekazał we wtorek rzecznik SMN Mateusz Marzoch.

Robert Bąkiewicz Fot. Pawel Wodzynski/East News

Robert Bąkiewicz został usunięty ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Taką decyzję podjął zarząd tej skrajnie nacjonalistycznej organizacji

Zarząd SMN przekonuje, że Bąkiewicz notorycznie łamał statut, nie przestrzegał uchwał władz stowarzyszenia, nie brał udziału w posiedzeniach zarządu oraz podejmował działania na szkodę stowarzyszenie

"Zarząd Stowarzyszenia Marsz Niepodległości postanowił o usunięciu Roberta Bąkiewicza z grona członków Stowarzyszenia uchwałą z dnia 24 lutego 2023 roku" – poinformował na Twitterze we wtorek rzecznik SMN Mateusz Marzoch. Pod uchwałą podpisali się: Marcin Białasek, Bartosz Malewski, Mateusz Marzoch, Michał Melon, Witold Tumanowicz oraz Jerzy Wasiukiewicz.

Dlaczego SMN usunęło Bąkiewicza?

W uzasadnieniu uchwały wyjaśniono, że powodem usunięcia Bąkiewicza z grona członków stowarzyszenia było notoryczne łamanie statutu, nieprzestrzeganie uchwał władz stowarzyszenia, nie branie udziału w posiedzeniach zarządu stowarzyszenia w okresie, w którym był jego członkiem oraz podejmowanie szeregu działań na szkodę stowarzyszenia.

Zarząd MN przekonuje, że jego działania doprowadziły m.in. do skreślenia SMN z listy organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku za rok 2022 oraz do znacznego zadłużenia Stowarzyszenia.

"Ponadto Robert Bąkiewicz rozporządzał majątkiem Stowarzyszenia bez wymaganych statutem uchwał w tych sprawach" – czytamy.

Dodajmy, że była już organizacja Bąkiewicza, mimo sprzeciwu władz stolicy, organizuje także masz z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 2022 roku Bąkiewicz w swoim przemówieniu zakwestionował fakt, że powstańcy walczyli z nazistami.

Bąkiewicz słynie ze skrajnie nacjonalistycznych i antysemickich poglądów

- Niech nikt nam nie wmawia, że walczyliśmy tutaj jako Polacy z nazistami. Niech nikt nam nie wmawia, że walczyliśmy o tę równość rewolucyjną, którą próbowano nam tutaj zaproponować - przekonywał wówczas uczestników przemarszu Robert Bąkiewicz.

Zaatakował przy tym swoich oponentów. - Dzisiaj jest wielu małych ludzi, którzy chcą tę ideę państwa niepodległego i suwerennego niszczyć - mówił. - Są to ludzie, którzy uderzają w podstawy naszego bytu narodowego. A my chcemy dzisiaj iść i godnie naśladować powstańców - stwierdził Bąkiewicz, dodając, "ma jeden postulat", którym jest "postulat odrodzenia patriotyzmu, który pobudzi ducha narodowego". Bąkiewicz słynie ze skrajnie nacjonalistycznych i antysemickich poglądów.