Hurkacz pokonał kolejnego Rosjanina w Dubaju! Przed nim prawdziwy hit

redakcja naTemat

H ubert Hurkacz zmierzył się z Pawłem Kotowem podczas turnieju tenisowego w Dubaju: pokonał Rosjanina i awansował do ćwierćfinału zawodów ATP 500. Stawka tego meczu była ogromna, bo od jego i potyczki Novaka Djokovicia zależało to, czy polski tenisista zagra w ćwierćfinale właśnie ze słynnym Serbem. I już przed meczem Polaka było wiadomo, że jeśli Hurkacz wygra, to zmierzy się właśnie z Djokoviciem.