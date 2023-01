W

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie pokazała, jak wielkie serca mają ludzie. Do licznych licytacji dołączyły również znane postaci z polskiego świata sportu. Rekordzistką jest Iga Świątek, której aukcja przekroczyła już ćwierć miliona złotych. Solidne wyniki osiągnęli także Robert Lewandowski i Jeremy Sochan.

Iga Świątek po raz kolejny zmobilizowała swoich fanów. Ponad ćwierć miliona złotych dla WOŚP to świetny wynik. Fot. Facebook/Iga Świątek

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 31. w historii

W 2023 roku WOŚP zbiera pieniądze na skuteczną walkę z sepsą

Deklarowana kwota po niedzielnym finale to ponad 154 mln złotych

Pierwszy raz piękna inicjatywa Jerzego Owsiaka oficjalnie wybrzmiała 3 stycznia 1993 roku. Od tego czasu finał akcji polegającej na ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy na sprzęt medyczny i leczenie pacjentów (szczególnie tych najmłodszych) szpitali w całym kraju zawsze ma miejsce w styczniu. Wcześniej przypadał w pierwszą bądź drugą niedzielę miesiąca. Od czasu pandemii COVID-19 przeniesiono go na ostatnią niedzielę.

WOŚP zebrała ponad 154 miliony złotych

W roku 2023 pieniądze były i nadal są zbierane na walkę z sepsą.

"Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów" – czytamy na oficjalnej stronie WOŚP.

Po niedzielnym finale (tj. 29 stycznia) wiadomo, że końcowy wynik zbiórki będzie ponownie rewelacyjny. Ludzie z chęcią wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Aukcja Świątek warta ponad ćwierć miliona złotych

Wśród sportowców rewelacyjny wynik osiągnęła aukcja z udziałem liderki rankingu WTA. Najlepszą tenisistką świata od kwietnia 2022 roku jest niezmiennie Iga Świątek. Jak się okazało, szansa do spotkania z polską mistrzyni na turnieju Rolanda Garrosa oraz rakieta z autografem, to duża gratka. Obecnie aukcja jest warta ponad ćwierć miliona złotych. Kto się spóźnił, nadal może stanąć do walki o zwycięstwo w licytacji.

Dodajmy, że w roku 2022 aukcja Świątek osiągnęła 189 tysięcy złotych. Raszynianka, a dokładniej licytujący pobili zatem jej rekord, jeszcze mocniej wspierając WOŚP.

Sporo pozytywnego zamieszania wywołał też Jeremy Sochan. Polski rodzynek w koszykarskiej lidze NBA zakasował media społecznościowe swoim nagranie, zachęcają do wspierania WOŚP. Koszykarz San Antonio Spurs z dumą zaprezentował się w orkiestrowej koszulce.

W przypadku aukcji związanych z Sochanem chętni mogą zdobyć koszulkę Polaka z autografem, piłkę z podpisami zawodników San Antonio Spurs oraz cztery bilety na mecz NBA.

19-latek z NBA aktualnie dorzucił do puli WOŚP nieco ponad 54 tysiące złotych.

Koszulka Lewandowskiego i... garnitur Krychowiaka

O tegorocznym finale nie zapomnieli również piłkarze reprezentacji Polski. Robert Lewandowski przekazał dla WOŚP koszulkę z klubu, do którego przeniósł się latem 2022 roku. FC Barcelona, do tego RL9 na plecach oraz autograf kapitana Biało-Czerwonych.

Trykot osiągnął kwotę 80 tysięcy złotych. Nadal można wesprzeć WOŚP, walcząc o koszulkę Lewandowskiego podczas licytacji.

Inny kierunek od Lewandowskiego obrał za to Grzegorz Krychowiak. Doświadczony pomocnik reprezentacji znany jest ze swojego świetnego stylu. Z tego też względu nie jest wielkim zdziwieniem, że "Krycha" przekazał na WOŚP, cytując: Spotkanie i usługę szycia garnituru na miarę od firmy Balamonte. Krychowiak osiągnął dla fundacji Owsiaka nieco ponad 27 tysięcy złotych, ale licytacja nadal trwa.

Kolacja z Linette, jazda ze Zmarzlikiem

Ze świata tenisa z WOŚP gra również nasz najlepszy singlista, niedawno obecny w IV rundzie Australian Open, Hubert Hurkacz. Wrocławianin przekazał swoją rakietę do tenisa, która pomogła w wygranej podczas turnieju w Halle.

Hurkacz osiągnął również cenną zdobycz, ponad 46 tysięcy złotych dla WOŚP. Licytacja z rakietą "Hubiego" nadal trwa, można walczyć o nagrodę. Poza rakietą wrocławianin deklaruje, że będzie okazja do miłego spotkania.

Sporą gratką jest też okazja do wspólnej kolacji z rewelacją niedawnego turnieju w Melbourne, czyli Magdą Linette. Poznanianka zaprasza zwyciężczynię bądź zwycięzcę licytacji do spędzenia wspólnie czasu, a wszystko dla WOŚP.

Zainteresowanie możliwością spotkania z półfinalistką Australian Open jest spore. Obecna kwota licytacji to ponad 52 tysiące złotych. Nadal można próbować wylicytować jedyną taką możliwość do spotkania z zawodniczką w przyjemnej atmosferze.

A może przejażdżka z mistrzem świata? Taką atrakcję zapewnia żużlowiec Bartosz Zmarzlik.

"Przykręcić śrubę, ochłodzić łańcuszek sprzęgłowy, a może nagrzać motocykl? Bartosz Zmarzlik – trzykrotny żużlowy Mistrz Świata, kapitan Żużlowej Reprezentacji Polski oraz ambasador marki Aztorin zaprasza do licytacji, w której zwycięzca na jeden dzień zostanie wcielony do #ZmarzlikTeam." – czytamy w treści licytacji.

Szansa do treningu z mistrzem oraz zegarków nadal jest, ale... zegar tyka! Obecnie wartość to ponad 25 tysięcy złotych. Licytacja trwa, więc dla fanów żużla nic straconego.