Nowe fakty ws. zabójstwa 28-letniej modelki. Motywem mógł być spór o luksusowy apartament

Motywem zabójstwa 28-letniej hongkońskiej modelki Abby Choi mógł być spór z rodziną byłego męża o luksusowy apartament wart około 70 milionów dolarów hongkońskich. Taką wersję podały miejscowe media. Przypomnijmy, że sprawcy rozczłonkowali jej ciało i "pochowali" m.in. w garnku pozostawionym w lodówce.

Zabójstwo modelki w Hong-Kongu. Spór o luksusowy apartament motywem? Associated Press/East News

Apartament wart około 70 milionów dolarów hongkońskich mógł być motywem dla mordercy modelki

Ciało Abby zostało rozczłonkowane – trwają poszukiwania torsu i dłoni zamordowanej

Tamtejsza policja zatrzymała podejrzanych, w tym jej byłego męża

Motywem zabójstwa Abby Choi mógł być luksusowy apartament

Według miejscowych mediów motywem zbrodni mógł być spór o luksusowy apartament na osiedlu Kadoorie Hill w dzielnicy Kowloon Tong. To jedno z najbardziej prestiżowych osiedli w Hongkongu, mieszkało tam wielu przedstawicieli miejscowej elity. Singapurski dziennik "Straits Times" podaje, że prawie 170-metrowy apartament formalnie należał do byłego teścia zamordowanej, Kwong Kaua, byłego policjanta. Według dziennika "South China Morning Post" mężczyzna ten podejrzewany jest o zaplanowanie zbrodni.

Media wysnuły teorię, że w rzeczywistości mieszkanie kupiła Choi, ale wpisała Kwonga do aktu własności, by zaoszczędzić ponad siedem milionów dolarów hongkońskich na opłatach skarbowych. Dziennikarze Bloomberga wyjaśnili ekonomiczne zawiłości zdarzenia. Zgodnie z ich informacjami w Hongkongu opłaty skarbowe przy zakupie pierwszego mieszkania wynoszą najwyżej 4,25 procent wartości transakcji, ale w przypadku drugiego mieszkania rosną do 15 procent. Gdy modelka kupowała apartament w Kadoorie Hill, miała już inne niebotycznie drogie mieszkanie, więc wpisanie ówczesnego teścia pozwoliło jej zapłacić niższy podatek.

I tu jest pies pogrzebany, ponieważ, gdy Chuoi postanowiła sprzedać apartament, nie zgodziła się na to rodzina byłego męża. Kobieta miała obdarzyć teścia zbytnim zaufaniem. Prawnicy cytowani przez miejscowe media ocenili, że modelka mogłaby sprzedać mieszkanie, jeśli byłaby w stanie udowodnić, że zapłaciła za nieruchomość. Teść podobnie jak mąż modelki i jego brat usłyszeli zarzuty morderstwa. 28-letni Alex Kwong, został zatrzymany pod zarzutem morderstwa w sobotę, gdy według policji próbował uciec z Hongkongu motorówką. Były mąż modelki przy sobie pół miliona dolarów hongkońskich w gotówce i kilka luksusowych zegarków o łącznej wartości 4 milionów dolarów hongkońskich. Teściowa modelki została za to oskarżona o utrudnianie śledztwa

Ciało modelki w garnku na zupę

21 lutego rodzina modelki zgłosiła jej zaginięcie. Później z tymi osobami służby nie mogły już nawiązać kontaktu. Wówczas rozpoczęli "poszukiwania na szeroką skalę". Zakończyły się one dwa dni później, gdy domu położonym w hongkońskiej dzielnicy Tai Po znaleziono rozczłonkowane szczątki hongkońskiej modelki, a także narzędzia, których użyto podczas zbrodni. W ubiegłym tygodniu w lodówce jednego z domów w Tai Po znaleziono odcięte kończyny Choi. Były tam również krajalnica, elektryczna piła i inne narzędzia. Później policja odnalazła głowę i inne części ciała modelki w kotle. Trwają poszukiwania torsu i dłoni zamordowanej.

Hongkończykami wstrząsnęła informacja, że sprawcy zbrodni prawdopodobnie próbowali pozbyć się ciała, wykorzystując tradycyjny kantoński przepis na długo gotowaną zupę - przekazała agencja Bloomberga.