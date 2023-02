Okrutna zbrodnia na 28-letniej modelce. Sprawcy rozczłonkowali jej ciało

Znana hongkońska modelka została brutalnie zamordowana. Sprawcy rozczłonkowali jej ciało i "pochowali" m.in. w garnku pozostawionym w lodówce. Policja zatrzymała już czworo podejrzanych o to przestępstwo. Okazuje się, że to bliscy Abby Choi.

Abby Choi nie żyje. Fot. Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

To makabryczne zabójstwo wstrząsnęło Hongkończykami

28-letnia Abba Choi, która była tam znaną modelką, została zamordowana. Sprawcy poćwiartowali jej ciało i pochowali w różnych miejscach

Tamtejsza policja zatrzymała podejrzanych, w tym jej byłego męża

Abba Choi odnosiła niemałe sukcesy w swojej branży. Ostatnio zapozowała dla prestiżowego magazynu "L'Officiel Monaco". Pojawiła się na jego okładce zaledwie dwa tygodnie temu. Wcześnie była też gwiazdą magazynów: "Elle", "Vogue’a" czy "Harper’s Bazaar". Na początku tego roku poszła jeszcze w pokazie Eliego Saaba w Paryżu. Na Instagramie obserwowało ją 100 tys. użytkowników.

Makabryczna zbrodnia w Hongkongu. Nie żyje modelka Abba Choi

21 lutego rodzina modelki zgłosiła jej zaginięcie. Później z tymi osobami służby nie mogły już nawiązać kontaktu. Wówczas rozpoczęli "poszukiwania na szeroką skalę". Zakończyły się one dwa dni później, gdy domu położonym w hongkońskiej dzielnicy Tai Po znaleziono rozczłonkowane szczątki hongkońskiej modelki, a także narzędzia, których użyto podczas zbrodni.

Portal thesun.co.uk podawał, że trop policjantom podsunęli okoliczni mieszkańcy, którzy widzieli Abbę w okolicy mieszkania wynajmowanego przez jej byłych teściów. I to właśnie tam śledczy znaleźli części ciała kobiety w różnych miejscach. Nadal nie udało się zlokalizować dłoni oraz tułowia.

Z doniesień wynika, że mieszkanie teściów miało zostać specjalnie przygotowane do popełnienia przerażającej zbrodni. - Znaleziono tam przedmioty, które posłużyły do rozczłonkowania ciała: w tym maszynki do mielenia mięsa, piły łańcuchowe, długie płaszcze przeciwdeszczowe, rękawice i maski - przekazał nadkomisarz Alan Chung.

Lokalna telewizja RTHK poinformowała w poniedziałek (27 lutego), że w sądzie miejskim w hongkońskim regionie Koulun pojawiły się cztery osoby aresztowane w związku z morderstwem 28-letniej Choi.

Służby potwierdzają, że wszyscy należą do jednej rodziny, to: były mąż modelki Alex Kwong, jego brat Anthony Kwong, oraz ich rodzice Kwong Kau i Jenny Li. Mężczyznom już postawiono zarzuty morderstwa. Natomiast kobietę oskarżono o utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości.

Decyzją sądu sprawa została odroczona do 8 maja, po to, aby umożliwić dalsze dochodzenie policji. Dodajmy, że w poszukiwania zaangażowano ponad 100 policjantów. Teraz dokładnie przeszukują cmentarz w Tseung Kwan O. Tam dzień po zaginięciu Choi widziano członków rodziny Kwong.

W zagranicznych mediach czytamy, że motywem zbrodni mogły być pieniądze, a dokładnie około 100 milionów dolarów hongkońskich (niemal 60 milionów złotych).