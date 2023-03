17-latek bestialsko znęcał się nad małym psem. Jego koleżanka wszystko nagrywała

Policjanci z Grajewa zatrzymali 17-latka, który bestialsko znęcał się nad zwierzęciem. Nastolatek kopał i dźgał widłami małego psa. Wszystko nagrywała uczestnicząca w zdarzeniu 15-latka. Szokujący materiał trafił do sieci.

17-latek kopał i dźgał widłami psa. Fot. KPP Grajewo, Instagram / @diozpl

1 marca policjanci zauważyli na jednym z portali społecznościowych nagranie, pokazujące bestialskie znęcanie się nad psem. Z zamieszczonych wpisów internautów wynikało też, kto może być sprawcą tego czynu.

Mundurowi zweryfikowali te informacje i potwierdzili tożsamość zarówno osoby znęcającej się, jak i nagrywającej ten film. Okazali się nimi nastoletni mieszkańcy powiatu grajewskiego. Kryminalni zatrzymali nastolatków w szkole podczas lekcji. 17-letni uczeń trafił do policyjnego aresztu, natomiast sprawą 15-latki zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Wezwany na miejsce lekarz weterynarii stwierdził, że zwierzę posiada liczne poważne obrażenia.

Kopał i dźgał psa widłami

O zdarzeniu wcześniej dowiedzieliśmy się z profilów społecznościowych Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. "Tak się bawią 15-latowie z Podlasia!!! To, co zobaczycie na filmie, to całkowicie pozbawione jakichkolwiek uczuć istoty na dwóch nogach, które należałoby odseparować od społeczeństwa kordonem sanitarnym" – pisano na Instagramie.

We wspomnianym poście było też wstrząsające nagranie, o którym informowała policja. Nastolatka filmowała, jak jej kolega znęca się nad małym psem. Z materiału może wynikać, że katowali zwierzę bez konkretnego powodu. Co chwilę rzucali przy tym wulgaryzmami. Wideo wciąż jest dostępne w sieci, jednak ze względu na jego drastyczność, nie zamieszczamy go w tym artykule.

"O sprawie zawiadomiliśmy prokuraturę, jednak z uwagi na wiek sprawców, zostaną oni potraktowani ulgowo… Za swoje czyny nie pójdą siedzieć, bo są zbyt młodzi" – napisali przedstawiciele DIOZ, którzy w relacjach na Instagramie ujawnili również dane personalne sprawców.

Przypomnijmy, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi do 5 lat więzienia. Policjanci gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie. Dopiero później okaże się, jakie zarzuty usłyszą nieletni sprawcy.