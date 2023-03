Rekordowy rajd 21-latka, który spieszył się do koleżanki. Dostał 6 tys. zł mandatu i 34 punkty

Wystarczyły zaledwie trzy kontrole, żeby 21-latek z Borowa na Lubelszczyźnie mógł uchodzić za pirata drogowego roku. Mężczyzna został zatrzymany dwa razu w ciągu jednego dnia, kiedy to "zarobił" łącznie 900 złotych kar finansowych i 14 punktów karnych. Na tym jednak się nie skończyło.

Rekord zdobytych w miesiąc mandatów i punktów karnych może należeć do niego Fot. Policja lubelska

21-latek został zatrzymany trzykrotnie w ciągu jednego miesiąca

Otrzymał mandaty za dwukrotnej przekroczenie prędkości, a także za jazdę bez zapiętych pasów

Mężczyna przekroczył znacząco prędkość w terenie zabudowanym, przez co zatrzymane zostało mu prawo jazdy

21-latek po raz pierwszy został zatrzymany w lutym za przekroczenie prędkości. Jechał on ulicami Łukowa z prędkością 80 km na godz., choć dopuszczalna prędkość wynosiła jedynie 50 km na godz. Kara, jaką otrzymał od policji wyniosła 800 złotych i 9 punktów karnych.

To jednak nie było jedyne tego dnia spotkanie 21-latka z policją. Dosłownie kilkanaście minut później został zatrzymany za brak pasów bezpieczeństwa. To kosztowało go 100 złotych. Dodatkowo mężczyźnie wymierzono karę 5 punktów karnych.

Do trzech razy sztuka - kierowca z Borowa zatrzymany ponownie

Rekordowy (przynajmniej w tym miesiącu) mandat, mężczyzna zgarnął jednak jako trzeci. Okazało się bowiem, że kierowcą, który pędził po Kolonii Jamielnik z prędkością przekraczającą 120 km na godz. w terenie zabudowanym (dopuszczalna 50 km na godz.) to ten sam mężczyzna, który zgarnął mandaty w poprzednich tygodniach. Poza złamaniem przepisów, dotyczących prędkości, mieszkaniec Borowa nie miał ponownie zapiętych pasów.

Ta przejażdżka słono kosztowała 21-latka, bo mandat wyniósł aż 5 tys. zł. Do tego mężczyzna dostał aż 20 punktów karnych, przez co stracił prawo jazdy. Policjantów zaskoczyło także uzasadnienie, otóż jak powiedział pirat drogowy, jechał tak szybko, bo "spieszył się do koleżanki".

Nie ma litości dla piratów drogowych

Od stycznia 2022 roku zaczął obowiązywać nowy, zaostrzony taryfikator mandatów. Przykładowe minimalne nowe kary za wykroczenia to: 500 zł (utrudnianie ruchu), 800 zł (przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km/h), 1500 zł (nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu), 2000 zł (wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle) i 2500 zł (jazda po spożyciu alkoholu).

Nowe regulacje wprowadziły też wyższą grzywnę, jaką może nałożyć sąd na kierowcę za wykroczenie drogowe. Jej maksymalna wysokość została podwyższona do 30 000 zł. Mało tego, 17 września 2022 roku zmienił się także taryfikator punktów karnych.

Wśród wykroczeń, za które kierowca od września mógł dostać 15 punktów karnych, znalazło się między innymi:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h

kierowanie pojazdem po alkoholu

Nowy taryfikator punktów karnych wśród wykroczeń zagrożonych najwyższą liczbą wymienia "naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych".